Ексклюзив
14:46 • 588 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 1268 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 10728 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 11794 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 21403 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 23306 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 23998 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23217 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 17944 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32622 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Король Великої Британії Чарльз III висловив занепокоєння арештом свого брата, принца Ендрю, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він наголосив на необхідності повного та справедливого розслідування.

"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю

Король Великої Британії Чарльз III відреагував на арешт свого брата, колишнього принца Ендрю, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Чарльз III зазначив, що дізнався про подію з глибоким занепокоєнням та наголосив на необхідності дотримання всіх правових процедур.

Тепер має відбутися повний, справедливий і належний процес розслідування відповідними органами. Вони матимуть нашу повну підтримку та співпрацю. Хочу чітко заявити: закон має бути виконаний

- йдеться у заяві короля.

Він також підкреслив, що не вважає за доцільне коментувати справу надалі до завершення слідства, та запевнив, що королівська родина продовжить виконувати свої обов’язки перед суспільством.

За даними BBC, правоохоронці проводять обшуки в резиденції Royal Lodge у Віндзорському Великому парку, де до недавнього часу проживав принц Ендрю. Біля маєтку зафіксована присутність поліцейських, які охороняють територію.

Крім того, слідчі дії проводяться за кількома адресами в графствах Норфолк і Беркшир. Наразі Royal Lodge є єдиним об’єктом у Беркширі, де тривають обшуки.

Нагадаємо

Колишнього принца Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.

Андрій Тимощенков

Обшук
Джеффрі Епштайн
Чарльз ІІІ
Велика Британія