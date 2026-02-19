"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю
Київ • УНН
Король Великої Британії Чарльз III відреагував на арешт свого брата, колишнього принца Ендрю, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це пише BBC, передає УНН.
Деталі
Чарльз III зазначив, що дізнався про подію з глибоким занепокоєнням та наголосив на необхідності дотримання всіх правових процедур.
Тепер має відбутися повний, справедливий і належний процес розслідування відповідними органами. Вони матимуть нашу повну підтримку та співпрацю. Хочу чітко заявити: закон має бути виконаний
Він також підкреслив, що не вважає за доцільне коментувати справу надалі до завершення слідства, та запевнив, що королівська родина продовжить виконувати свої обов’язки перед суспільством.
За даними BBC, правоохоронці проводять обшуки в резиденції Royal Lodge у Віндзорському Великому парку, де до недавнього часу проживав принц Ендрю. Біля маєтку зафіксована присутність поліцейських, які охороняють територію.
Крім того, слідчі дії проводяться за кількома адресами в графствах Норфолк і Беркшир. Наразі Royal Lodge є єдиним об’єктом у Беркширі, де тривають обшуки.
Нагадаємо
Колишнього принца Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.