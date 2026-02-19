"Закон должен быть исполнен" - Король Карл III отреагировал на арест брата принца Эндрю
Киев • УНН
Король Великобритании Карл III выразил обеспокоенность арестом своего брата, принца Эндрю, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он подчеркнул необходимость полного и справедливого расследования.
Король Великобритании Карл III отреагировал на арест своего брата, бывшего принца Эндрю, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Детали
Карл III отметил, что узнал о произошедшем с глубоким беспокойством и подчеркнул необходимость соблюдения всех правовых процедур.
Теперь должен состояться полный, справедливый и надлежащий процесс расследования соответствующими органами. Они будут иметь нашу полную поддержку и сотрудничество. Хочу четко заявить: закон должен быть исполнен
Он также подчеркнул, что не считает целесообразным комментировать дело в дальнейшем до завершения следствия, и заверил, что королевская семья продолжит выполнять свои обязанности перед обществом.
По данным BBC, правоохранители проводят обыски в резиденции Royal Lodge в Виндзорском Большом парке, где до недавнего времени проживал принц Эндрю. Возле поместья зафиксировано присутствие полицейских, охраняющих территорию.
Кроме того, следственные действия проводятся по нескольким адресам в графствах Норфолк и Беркшир. Сейчас Royal Lodge является единственным объектом в Беркшире, где продолжаются обыски.
Напомним
Бывшего принца Эндрю Маунтбеттена Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Полиция рассматривает жалобу относительно передачи конфиденциальных материалов Джеффри Эпштейну.