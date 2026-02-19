Колишнього принца Ендрю заарештували після заяви поліції про скаргу, пов'язану зі справою Епштейна
Київ • УНН
Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.
Ендрю Маунтбеттена Віндзора, колишнього принца Ендрю, затримали у Великій Британії за підозрою у неправомірних діях на державній службі, після заяви поліції про розгляд скарги щодо нібито передавання конфіденційних матеріалів колишнім принцом покійному фінансисту, засудженому за сексуальні злочини, Джеффрі Епштейну, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Британська поліція повідомляє, що він перебуває під вартою, а офіцери проводять обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку.
На фотографіях з місця події, як вказано, видно, як автомобілі прибували до маєтку Сандрінгем у Норфолку раніше цього ранку.
Це сталося після того, як поліція долини Темзи заявила, що розглядає скаргу щодо нібито передавання конфіденційних матеріалів колишнім принцом покійному фінансисту, засудженому за сексуальні злочини, Джеффрі Епштейну.
У повній заяві поліції долини Темзи після арешту Ендрю йдеться: "У межах розслідування ми сьогодні (19.02) заарештували чоловіка у віці близько шістдесяти років із Норфолка за підозрою у посадовому злочині та проводимо обшуки за адресами у Беркширі та Норфолку. Чоловік наразі перебуває під вартою у поліції".
"Ми не називатимемо ім'я заарештованого чоловіка відповідно до національних рекомендацій. Будь ласка, пам'ятайте, що ця справа перебуває на стадії розгляду, тому слід виявляти обережність за будь-якої публікації, щоб уникнути неповаги до суду", - зазначається у заяві поліції.
Заступник начальника поліції Олівер Райт сказав: "Після ретельної оцінки ми розпочали розслідування за цим обвинуваченням у посадовому злочині. Важливо, щоб ми захистили цілісність та об'єктивність нашого розслідування, працюючи з нашими партнерами над розслідуванням цього передбачуваного злочину".
"Ми розуміємо значний суспільний інтерес до цієї справи та надаватимемо оновлення у належний час", - зазначив він.
Ендрю, якому сьогодні виповнюється 66 років, послідовно та рішуче заперечує будь-які правопорушення.
