Букінгемський палац оголосив про офіційне скасування титулів принца Ендрю. Він втратить статус члена королівської родини, залишить Королівську ложу та переїде до приватного маєтку Сандрінгем, пише УНН із посиланням на BBC.

Принц Ендрю тепер буде відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Його договір оренди Королівської Лоджії yf сьогодні забезпечував йому юридичний захист для продовження проживання. Наразі йому було надіслано офіційне повідомлення про розірвання договору оренди, і він переїде до альтернативного приватного житла. Ці зауваження вважаються необхідними, попри те, що він продовжує заперечувати звинувачення проти себе