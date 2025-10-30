Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
Київ • УНН
Букінгемський палац офіційно скасував титули принца Ендрю, тепер він відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Він втратить статус члена королівської родини та переїде до приватного маєтку Сандрінгем.
Букінгемський палац оголосив про офіційне скасування титулів принца Ендрю. Він втратить статус члена королівської родини, залишить Королівську ложу та переїде до приватного маєтку Сандрінгем, пише УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Принц Ендрю тепер буде відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Його договір оренди Королівської Лоджії yf сьогодні забезпечував йому юридичний захист для продовження проживання. Наразі йому було надіслано офіційне повідомлення про розірвання договору оренди, і він переїде до альтернативного приватного житла. Ці зауваження вважаються необхідними, попри те, що він продовжує заперечувати звинувачення проти себе
За даними видання колишній принц Ендрю переїде до приватного маєтку Сандрінгем у Норфолку.
Це, як вказано, буде приватно фінансовано королем.
Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс збережуть свої титули, оскільки вони є дочками сина-суверена. Як зазначає BBC - це відповідає патенту короля Георга V 1917 року.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що британська антимонархічна група Republic планує подати додатковий позов проти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре та зловживанні службовим становищем. Активісти стверджують, що влада не відреагувала на звинувачення, і готові самостійно добиватися справедливості через суд.