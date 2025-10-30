Антимонархісти готують ще один судовий позов проти принца Ендрю

Британська антимонархічна група Republic оголосила про плани подати додатковий позов проти принца Ендрю. Активісти стверджують, що влада досі не відреагувала на звинувачення у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре та зловживанні службовим становищем, і готові самостійно добиватися справедливості через суд. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Антимонархічна група Republic заявила, що доручила адвокатам розслідувати справу принца та, за потреби, продовжити судовий процес - пише видання.

Як стало відомо видання Daily Mail, звинувачення, на яких "вона зосереджується, стосуються звинувачень у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, а також того, що принц попросив офіцера королівської охорони перевірити минуле Джуффре та її неналежну поведінку", коли він обіймав посаду офіційного торгового посланця Великої Британії.

На думку групи, офіційна правова та політична реакція була "слабкою та неадекватною". У заяві організації йдеться про "вагомий, принциповий аргумент на користь правосуддя для жертв сексуального насильства та притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою".

Якщо не ми, то хто? - заявив Грем Сміт, генеральний директор Republic.

За його словами, ситуація є "руйнівним вироком проти системи кримінального правосуддя Великої Британії, поліції та політиків", і через це група змушена вдатися до приватного обвинувачення.

Він також підкреслив, що занепокоєння викликає поширена думка, що члени королівської родини не підлягають рівному ставленню перед законом, а рівність перед законом є "основним принципом демократії".

Сміт додав: "Є достатньо вагомих доказів для серйозного розслідування, але влада та політики намагаються заплющити очі та применшити звинувачення проти Ендрю. Правда має перемогти, і правосуддя має бути на видноті".

Доповнення

Принца Ендрю звинувачують у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, коли їй було 17 років. Крім того, у 2011 році він нібито тиснув на одного зі своїх офіцерів королівської охорони, щоб той перевірив минуле Джуффре, припускаючи наявність у неї судимості.

Хоча Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського і фактично втратив королівський статус, раніше він заперечував усі звинувачення проти себе.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у своїй книзі "Нічия дівчина" Вірджинія Джуффре розповіла, що команда принца Ендрю намагалася найняти "інтернет-тролів", щоб її переслідувати, поки він переховувався у замку Балморал. Мемуари детально описують конфіденційне врегулювання позову щодо сексуального насильства та проливають світло на приховані механізми впливу королівської родини.