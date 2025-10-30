$42.080.01
13:07
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 22806 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 19269 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 17895 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 23369 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 17223 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 21517 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28005 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44945 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45073 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Антимонархісти готують ще один судовий позов проти принца Ендрю

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Британська антимонархічна група Republic планує подати додатковий позов проти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре та зловживанні службовим становищем. Активісти стверджують, що влада не відреагувала на звинувачення, і готові самостійно добиватися справедливості через суд.

Антимонархісти готують ще один судовий позов проти принца Ендрю

Британська антимонархічна група Republic оголосила про плани подати додатковий позов проти принца Ендрю. Активісти стверджують, що влада досі не відреагувала на звинувачення у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре та зловживанні службовим становищем, і готові самостійно добиватися справедливості через суд. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Антимонархічна група Republic заявила, що доручила адвокатам розслідувати справу принца та, за потреби, продовжити судовий процес

- пише видання.

Як стало відомо видання Daily Mail, звинувачення, на яких "вона зосереджується, стосуються звинувачень у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, а також того, що принц попросив офіцера королівської охорони перевірити минуле Джуффре та її неналежну поведінку", коли він обіймав посаду офіційного торгового посланця Великої Британії.

На думку групи, офіційна правова та політична реакція була "слабкою та неадекватною". У заяві організації йдеться про "вагомий, принциповий аргумент на користь правосуддя для жертв сексуального насильства та притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою".

Якщо не ми, то хто?

- заявив Грем Сміт, генеральний директор Republic.

За його словами, ситуація є "руйнівним вироком проти системи кримінального правосуддя Великої Британії, поліції та політиків", і через це група змушена вдатися до приватного обвинувачення.

Він також підкреслив, що занепокоєння викликає поширена думка, що члени королівської родини не підлягають рівному ставленню перед законом, а рівність перед законом є "основним принципом демократії".

Сміт додав: "Є достатньо вагомих доказів для серйозного розслідування, але влада та політики намагаються заплющити очі та применшити звинувачення проти Ендрю. Правда має перемогти, і правосуддя має бути на видноті".

Доповнення

Принца Ендрю звинувачують у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, коли їй було 17 років. Крім того, у 2011 році він нібито тиснув на одного зі своїх офіцерів королівської охорони, щоб той перевірив минуле Джуффре, припускаючи наявність у неї судимості.

Хоча Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського і фактично втратив королівський статус, раніше він заперечував усі звинувачення проти себе.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у своїй книзі "Нічия дівчина" Вірджинія Джуффре розповіла, що команда принца Ендрю намагалася найняти "інтернет-тролів", щоб її переслідувати, поки він переховувався у замку Балморал. Мемуари детально описують конфіденційне врегулювання позову щодо сексуального насильства та проливають світло на приховані механізми впливу королівської родини.

Альона Уткіна

