Антимонархисты готовят еще один судебный иск против принца Эндрю

Британская антимонархическая группа Republic объявила о планах подать дополнительный иск против принца Эндрю. Активисты утверждают, что власти до сих пор не отреагировали на обвинения в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре и злоупотреблении служебным положением, и готовы самостоятельно добиваться справедливости через суд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Антимонархическая группа Republic заявила, что поручила адвокатам расследовать дело принца и, при необходимости, продолжить судебный процесс - пишет издание.

Как стало известно изданию Daily Mail, обвинения, на которых "она сосредотачивается, касаются обвинений в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, а также того, что принц попросил офицера королевской охраны проверить прошлое Джуффре и ее ненадлежащее поведение", когда он занимал должность официального торгового посланника Великобритании.

По мнению группы, официальная правовая и политическая реакция была "слабой и неадекватной". В заявлении организации говорится о "весомом, принципиальном аргументе в пользу правосудия для жертв сексуального насилия и привлечения к ответственности тех, кто злоупотребляет властью".

Если не мы, то кто? - заявил Грэм Смит, генеральный директор Republic.

По его словам, ситуация является "разрушительным приговором против системы уголовного правосудия Великобритании, полиции и политиков", и из-за этого группа вынуждена прибегнуть к частному обвинению.

Он также подчеркнул, что беспокойство вызывает распространенное мнение, что члены королевской семьи не подлежат равному отношению перед законом, а равенство перед законом является "основным принципом демократии".

Смит добавил: "Есть достаточно веских доказательств для серьезного расследования, но власти и политики пытаются закрыть глаза и преуменьшить обвинения против Эндрю. Правда должна победить, и правосудие должно быть на виду".

Дополнение

Принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, когда ей было 17 лет. Кроме того, в 2011 году он якобы давил на одного из своих офицеров королевской охраны, чтобы тот проверил прошлое Джуффре, предполагая наличие у нее судимости.

Хотя Эндрю отказался от титула герцога Йоркского и фактически потерял королевский статус, ранее он отрицал все обвинения против себя.

Напомним

Ранее УНН писал, что в своей книге "Ничья девушка" Вирджиния Джуффре рассказала, что команда принца Эндрю пыталась нанять "интернет-троллей", чтобы ее преследовать, пока он скрывался в замке Балморал. Мемуары подробно описывают конфиденциальное урегулирование иска по сексуальному насилию и проливают свет на скрытые механизмы влияния королевской семьи.