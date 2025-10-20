Новий скандал у Британії: принц Ендрю наймав "тролів" для інтернет-тиску на викривачку Вірджинію Джуффре

У своїй книзі "Нічия дівчина" Вірджинія Джуффре розповіла, що команда принца Ендрю намагалася найняти "інтернет-тролів", щоб її переслідувати, поки він переховувався у замку Балморал. Мемуари детально описують конфіденційне врегулювання позову щодо сексуального насильства та проливають світло на приховані механізми впливу королівської родини, пише УНН із посиланням на TheGuardian.

Деталі

Згідно з її посмертними мемуарами, команда принца Ендрю намагалася найняти "інтернет-тролів, щоб докучати" їй, поки він ховався за "добре охоронюваними воротами" замку Балморал, щоб уникнути вручення судових документів.

Вона описувала конфіденційне врегулювання 2022 року свого цивільного позову щодо сексуального насильства, яке, за чутками, становило 12 мільйонів доларів. За словами Джуффре, її команда погодилася, що це "має бути щось більше, ніж просто гроші".

"Після того, як так довго сумнівалися в достовірності моїх слів... команда принца Ендрю навіть зайшла так далеко, що намагалася найняти інтернет-тролів, щоб ті мене турбували", - написала вона.

"Звісно, ми ніколи б не отримали зізнання. Саме цього і мають уникнути угоди про врегулювання. Але ми прагнули наступного найкращого: загального визнання того, через що я пройшла", - йдеться в книзі.

Доповнення

Вірджинія Джуффре покінчила життя самогубством у квітні у 41 рік. Її мемуари "Нічия дівчина", опубліковані у вівторок, вийшли на тлі розмов щодо офіційного позбавлення принца Ендрю титулів. Перед публікацією принц оголосив, що більше не користуватиметься титулами герцога Йоркського та лицаря Ордена Підв’язки, які залишаються формально, але неактивні.

Тим часом, у понеділок, коли король Чарльз відвідав Манчестер, щоб висловити підтримку єврейській громаді та постраждалим від терористичного нападу в синагозі Хітон-Парк 2 жовтня, тиск на королівську родину зростав, аби вона підтримала офіційне позбавлення Ендрю герцогства через парламентське законодавство.

Даунінг-стріт не коментувала це питання, а офіційний речник прем’єр-міністра зазначив, що рішення щодо законодавства "є справою палацу, в першу чергу", а уряд "підтримує вибір короля" щодо титулів принца.

Він додав: "Прем’єр-міністр глибоко співчуває жертвам і тим, хто страждали і продовжують страждати".

Столична поліція наразі "активно" розслідує заяви про те, що принц Ендрю нібито передав своєму офіцеру охорони дату народження та номер соціального страхування Вірджинії Джуффре, намагаючись зібрати інформацію для дискредитаційної кампанії, повідомляє Mail On Sunday.

Уривки із книги

У своїй книзі Джуффре повторює раніше опубліковані в ексклюзивному уривку газети Guardian звинувачення, що її тричі змушували до сексуальних відносин із принцом, зокрема коли їй було 17 років, а також під час оргії, організованої сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Принц Ендрю категорично заперечує ці звинувачення.

Джуффре стверджує, що її юридичні аргументи проти принца Ендрю були підкріплені його власними словами під час інтерв’ю Newsnight 2019 року з Емілі Мейтліс, коли він заявив, що не пам’ятає зустрічі з Джуффре, не вибачився за дружбу з Епштейном і не висловив жодного співчуття жертвам Епштейна. Як наслідок, він був змушений тимчасово відійти від публічного життя.

Джуффре написала: "Яким би руйнівним не було це інтерв’ю для принца Ендрю, для моєї юридичної команди воно було схоже на ін’єкцію реактивного палива. Його зміст не лише допоміг би нам побудувати залізну справу проти принца, але й відкрив би шлях до потенційного виклику до суду його колишньої дружини Сари Фергюсон та їхніх дочок, принцес Беатріс та Євгенії".

Вона продовжує: "Чи справді він запросив Беатріс на піцу 10 березня 2001 року, як він стверджував? Якби ми допитали принцес, члени його родини могли б знайти діри в його алібі. Чи справді його медичні записи показуватимуть, що у нього був тимчасовий випадок ангідрозу (відсутність потовиділення), який зазвичай не є реакцією на адреналін? Ми ще не були готові подавати до суду, але це інтерв’ю дало нам набагато більше можливостей для роботи, ніж раніше".

Коли вона продовжила свій позов, принц, за її словами, намагався сховатися в Балморалі. "Спочатку принц ускладнював моїм адвокатам вручення йому документів, втікши до замку Балморал королеви Єлизавети в Шотландії та сховавшись за його добре охоронюваними воротами".

У 2022 році було досягнуто угоди протягом "двох днів переговорів щодо посередництва". Джуффре прочитала її "крізь сльози". У документі Ендрю визнав, що вона постраждала "як визнана жертва насильства, так і в результаті несправедливих публічних нападок". Він також похвалив її та інших постраждалих за те, що вони "захищали себе та інших", і заявив, що "ніколи не мав наміру очорнити її".

Вона зазначила: "Я погодилася на річний заборонений виступ, що здавалося принцу важливим, оскільки гарантувало, що платиновий ювілей його матері не буде заплямований ще більше, ніж це сталося".

Джуффре сказала, що отримала "більше" від Ендрю, ніж гроші, бо мала "визнання того, що так багато інших жінок стали жертвами, і зобов’язання ніколи більше цього не заперечувати".

Вона додала, що сподівається використати "гроші корони на щось добре" і вже почала розвивати свій фонд Speak Out, Act, Reclaim (Soar) для боротьби з торгівлею людьми.

Вона також описала, як теорії змови навколо смерті принцеси Діани вплинули на неї, коли її змусили зайнятися сексом із Ендрю в Лондоні, бо вона була "оточена людьми, які мали набагато більший вплив, ніж я коли-небудь мала б".

"Я не хотіла займатися сексом з принцом, сказала я, але відчувала, що мусила", – зазначила вона, додаючи, що не бачила способу звільнитися від контролю Епштейна та Максвелл.

У своєму останньому розділі Джуффре зазначила: "Я не шкодую про це, але постійне розповідання та переказування було надзвичайно болісним і виснажливим. За допомогою цієї книги я прагну звільнитися від свого минулого. Відтепер кожен, хто хоче дізнатися про те, що сталося, може сісти з "Нічиєю дівчиною" та почати читати".

Джуффре написала в електронному листі своїй співавторці Емі Воллес після автомобільної аварії незадовго до смерті, що вона "щиро бажає, щоб цей твір був опублікований, незалежно від моїх тодішніх обставин", і що він усе одно буде опублікований у разі її смерті.

"Зміст цієї книги є надзвичайно важливим, оскільки вона має на меті пролити світло на системні недоліки, які дозволяють торгівлю вразливими особами через кордони", – зазначила вона.

Столична поліція підтвердила, що "активно" розслідує заяви про те, що Ендрю передав особисту інформацію Джуффре своєму офіцеру охорони. За даними Mail On Sunday, принц нібито надіслав електронного листа тодішньому заступнику прессекретаря покійної королеви Еду Перкінсу з проханням до свого офіцера охорони розслідувати справу Джуффре та натякнув на наявність у неї судимості. Ймовірна спроба, на яку поліцейський, як повідомляється, не втрутився, сталася у 2011 році, за кілька годин до першої публікації фотографії Ендрю з Джуффре. Газета зазначила, що отримала електронний лист з розкриття інформації, що зберігається Конгресом США.

Раніше УНН писав, що принц Вільям, старший син короля Сполученого Королівства Чарльза ІІІ та його першої дружини принцеси Діани (загинула в 1997 році – ред.), онук Єлизавети II (померла у 2022 році – ред.), планує заборонити своєму дядькові принцю Ендрю брати участь у його коронації та житті королівської родини Великої Британії загалом.