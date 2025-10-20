Новый скандал в Британии: принц Эндрю нанимал "троллей" для интернет-давления на разоблачительницу Вирджинию Джуффре

В своей книге «Ничья девушка» Вирджиния Джуффре рассказала, что команда принца Эндрю пыталась нанять «интернет-троллей», чтобы ее преследовать, пока он скрывался в замке Балморал. Мемуары подробно описывают конфиденциальное урегулирование иска о сексуальном насилии и проливают свет на скрытые механизмы влияния королевской семьи, пишет УНН со ссылкой на TheGuardian.

Детали

Согласно ее посмертным мемуарам, команда принца Эндрю пыталась нанять «интернет-троллей, чтобы досаждать» ей, пока он прятался за «хорошо охраняемыми воротами» замка Балморал, чтобы избежать вручения судебных документов.

Она описывала конфиденциальное урегулирование 2022 года своего гражданского иска о сексуальном насилии, которое, по слухам, составляло 12 миллионов долларов. По словам Джуффре, ее команда согласилась, что это «должно быть нечто большее, чем просто деньги».

«После того, как так долго сомневались в достоверности моих слов... команда принца Эндрю даже зашла так далеко, что пыталась нанять интернет-троллей, чтобы те меня беспокоили», - написала она.

«Конечно, мы никогда бы не получили признания. Именно этого и должны избежать соглашения об урегулировании. Но мы стремились к следующему лучшему: общему признанию того, через что я прошла», - говорится в книге.

Дополнение

Вирджиния Джуффре покончила жизнь самоубийством в апреле в 41 год. Ее мемуары «Ничья девушка», опубликованные во вторник, вышли на фоне разговоров об официальном лишении принца Эндрю титулов. Перед публикацией принц объявил, что больше не будет пользоваться титулами герцога Йоркского и рыцаря Ордена Подвязки, которые остаются формально, но неактивны.

Тем временем, в понедельник, когда король Чарльз посетил Манчестер, чтобы выразить поддержку еврейской общине и пострадавшим от террористического нападения в синагоге Хитон-Парк 2 октября, давление на королевскую семью росло, чтобы она поддержала официальное лишение Эндрю герцогства через парламентское законодательство.

Даунинг-стрит не комментировала этот вопрос, а официальный представитель премьер-министра отметил, что решение по законодательству «является делом дворца, в первую очередь», а правительство «поддерживает выбор короля» относительно титулов принца.

Он добавил: «Премьер-министр глубоко сочувствует жертвам и тем, кто страдал и продолжает страдать».

Столичная полиция сейчас «активно» расследует заявления о том, что принц Эндрю якобы передал своему офицеру охраны дату рождения и номер социального страхования Вирджинии Джуффре, пытаясь собрать информацию для дискредитационной кампании, сообщает Mail On Sunday.

Отрывки из книги

В своей книге Джуффре повторяет ранее опубликованные в эксклюзивном отрывке газеты Guardian обвинения, что ее трижды принуждали к сексуальным отношениям с принцем, в том числе когда ей было 17 лет, а также во время оргии, организованной сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Принц Эндрю категорически отрицает эти обвинения.

Джуффре утверждает, что ее юридические аргументы против принца Эндрю были подкреплены его собственными словами во время интервью Newsnight 2019 года с Эмили Мейтлис, когда он заявил, что не помнит встречи с Джуффре, не извинился за дружбу с Эпштейном и не выразил никакого сочувствия жертвам Эпштейна. Как следствие, он был вынужден временно отойти от публичной жизни.

Джуффре написала: «Каким бы разрушительным ни было это интервью для принца Эндрю, для моей юридической команды оно было похоже на инъекцию реактивного топлива. Его содержание не только помогло бы нам построить железное дело против принца, но и открыло бы путь к потенциальному вызову в суд его бывшей жены Сары Фергюсон и их дочерей, принцесс Беатрис и Евгении».

Она продолжает: «Действительно ли он пригласил Беатрис на пиццу 10 марта 2001 года, как он утверждал? Если бы мы допросили принцесс, члены его семьи могли бы найти дыры в его алиби. Действительно ли его медицинские записи будут показывать, что у него был временный случай ангидроза (отсутствие потоотделения), который обычно не является реакцией на адреналин? Мы еще не были готовы подавать в суд, но это интервью дало нам гораздо больше возможностей для работы, чем раньше».

Когда она продолжила свой иск, принц, по ее словам, пытался скрыться в Балморале. «Сначала принц затруднял моим адвокатам вручение ему документов, сбежав в замок Балморал королевы Елизаветы в Шотландии и спрятавшись за его хорошо охраняемыми воротами».

В 2022 году было достигнуто соглашение в течение «двух дней переговоров по посредничеству». Джуффре прочитала ее «сквозь слезы». В документе Эндрю признал, что она пострадала «как признанная жертва насилия, так и в результате несправедливых публичных нападок». Он также похвалил ее и других пострадавших за то, что они «защищали себя и других», и заявил, что «никогда не имел намерения очернить ее».

Она отметила: «Я согласилась на годовой запрет на выступления, что казалось принцу важным, поскольку гарантировало, что платиновый юбилей его матери не будет запятнан еще больше, чем это произошло».

Джуффре сказала, что получила «больше» от Эндрю, чем деньги, потому что имела «признание того, что так много других женщин стали жертвами, и обязательство никогда больше этого не отрицать».

Она добавила, что надеется использовать «деньги короны на что-то хорошее» и уже начала развивать свой фонд Speak Out, Act, Reclaim (Soar) для борьбы с торговлей людьми.

Она также описала, как теории заговора вокруг смерти принцессы Дианы повлияли на нее, когда ее заставили заняться сексом с Эндрю в Лондоне, потому что она была «окружена людьми, которые имели гораздо большее влияние, чем я когда-либо имела бы».

«Я не хотела заниматься сексом с принцем, сказала я, но чувствовала, что должна», – отметила она, добавляя, что не видела способа освободиться от контроля Эпштейна и Максвелл.

В своем последнем разделе Джуффре отметила: «Я не жалею об этом, но постоянное рассказывание и пересказывание было чрезвычайно болезненным и изнурительным. С помощью этой книги я стремлюсь освободиться от своего прошлого. Отныне каждый, кто хочет узнать о том, что произошло, может сесть с «Ничьей девушкой» и начать читать».

Джуффре написала в электронном письме своей соавторке Эми Уоллес после автомобильной аварии незадолго до смерти, что она «искренне желает, чтобы это произведение было опубликовано, независимо от моих тогдашних обстоятельств», и что оно все равно будет опубликовано в случае ее смерти.

«Содержание этой книги чрезвычайно важно, поскольку она имеет целью пролить свет на системные недостатки, которые позволяют торговлю уязвимыми лицами через границы», – отметила она.

Столичная полиция подтвердила, что «активно» расследует заявления о том, что Эндрю передал личную информацию Джуффре своему офицеру охраны. По данным Mail On Sunday, принц якобы отправил электронное письмо тогдашнему заместителю пресс-секретаря покойной королевы Эду Перкинсу с просьбой к своему офицеру охраны расследовать дело Джуффре и намекнул на наличие у нее судимости. Вероятная попытка, в которую полицейский, как сообщается, не вмешался, произошла в 2011 году, за несколько часов до первой публикации фотографии Эндрю с Джуффре. Газета отметила, что получила электронное письмо из раскрытия информации, хранящейся Конгрессом США.

Ранее УНН писал, что принц Уильям, старший сын короля Соединенного Королевства Чарльза III и его первой жены принцессы Дианы (погибла в 1997 году – ред.), внук Елизаветы II (умерла в 2022 году – ред.), планирует запретить своему дяде принцу Эндрю участвовать в его коронации и жизни королевской семьи Великобритании в целом.