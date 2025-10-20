Принц Вільям заборонить принцю Ендрю та Сарі Фергюсон відвідувати королівські заходи - Page Six

Принц Вільям, старший син короля Сполученого Королівства Чарльза ІІІ та його першої дружини принцеси Діани (загинула в 1997 році – ред.), онук Єлизавети II (померла у 2022 році – ред.), планує заборонити своєму дядькові принцю Ендрю брати участь у його коронації та житті королівської родини Великої Британії загалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, принц Ендрю буде "виключений з публічних і приватних королівських заходів, включаючи коронацію, і йому буде заборонено відвідувати більшість державних заходів".

Ендрю, герцог Йоркський, втратив свій королівський титул через тривалий скандал, пов'язаний з його зв'язками з покійним Джеффрі Епштейном, якого засудили за сексуальні злочини.

Також Вільям планує заборонити Сарі Фергюсон - колишній дружині Ендрю, яка підтримувала колишнього чоловіка - відвідувати королівські заходи.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон після оприлюднення її електронного листа 2011 року до Джеффрі Епштейна, в якому вона назвала його "найкращим другом". Речник герцогині заявив, що лист був написаний, щоб протистояти погрозам Епштейна подати на неї до суду.