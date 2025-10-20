$41.730.10
08:37 • 3468 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15131 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8288 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13515 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17706 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22778 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62071 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97099 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52937 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47283 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Принц Вільям заборонить принцю Ендрю та Сарі Фергюсон відвідувати королівські заходи - Page Six

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Принц Вільям має намір заборонити своєму дядькові принцу Ендрю та його колишній дружині Сарі Фергюсон брати участь у коронації та інших королівських заходах. Це пов'язано зі скандалом навколо зв'язків принца Ендрю з Джеффрі Епштейном та підтримкою його колишньою дружиною.

Принц Вільям заборонить принцю Ендрю та Сарі Фергюсон відвідувати королівські заходи - Page Six

Принц Вільям, старший син короля Сполученого Королівства Чарльза ІІІ та його першої дружини принцеси Діани (загинула в 1997 році – ред.), онук Єлизавети II (померла у 2022 році – ред.), планує заборонити своєму дядькові принцю Ендрю брати участь у його коронації та житті королівської родини Великої Британії загалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, принц Ендрю буде "виключений з публічних і приватних королівських заходів, включаючи коронацію, і йому буде заборонено відвідувати більшість державних заходів".

Ендрю, герцог Йоркський, втратив свій королівський титул через тривалий скандал, пов'язаний з його зв'язками з покійним Джеффрі Епштейном, якого засудили за сексуальні злочини.

Також Вільям планує заборонити Сарі Фергюсон - колишній дружині Ендрю, яка підтримувала колишнього чоловіка - відвідувати королівські заходи.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон після оприлюднення її електронного листа 2011 року до Джеффрі Епштейна, в якому вона назвала його "найкращим другом". Речник герцогині заявив, що лист був написаний, щоб протистояти погрозам Епштейна подати на неї до суду.

Євген Устименко

Новини Світу
Шлюб
Джеффрі Епштайн
Вільям, принц Уельський
благодійність
Чарльз ІІІ
Велика Британія