Принц Уильям запретит принцу Эндрю и Саре Фергюсон посещать королевские мероприятия - Page Six

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Принц Уильям намерен запретить своему дяде принцу Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон участвовать в коронации и других королевских мероприятиях. Это связано со скандалом вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и поддержкой его бывшей женой.

Принц Уильям запретит принцу Эндрю и Саре Фергюсон посещать королевские мероприятия - Page Six

Принц Уильям, старший сын короля Соединенного Королевства Карла III и его первой жены принцессы Дианы (погибла в 1997 году – ред.), внук Елизаветы II (умерла в 2022 году – ред.), планирует запретить своему дяде принцу Эндрю участвовать в его коронации и жизни королевской семьи Великобритании в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Подробности

Как сообщают СМИ, принц Эндрю будет "исключен из публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию, и ему будет запрещено посещать большинство государственных мероприятий".

Эндрю, герцог Йоркский, потерял свой королевский титул из-за длительного скандала, связанного с его связями с покойным Джеффри Эпштейном, которого осудили за сексуальные преступления.

Также Уильям планирует запретить Саре Фергюсон – бывшей жене Эндрю, которая поддерживала бывшего мужа – посещать королевские мероприятия.

Напомним

Ранее УНН писал, что семь благотворительных организаций разорвали сотрудничество с герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон после обнародования ее электронного письма 2011 года к Джеффри Эпштейну, в котором она назвала его "лучшим другом". Представитель герцогини заявил, что письмо было написано, чтобы противостоять угрозам Эпштейна подать на нее в суд.

Евгений Устименко

Новости Мира
Брак
Джеффри Эпштейн
Уильям, принц Уэльский
благотворительность
Карл III
Великобритания