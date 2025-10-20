Принц Уильям запретит принцу Эндрю и Саре Фергюсон посещать королевские мероприятия - Page Six
Киев • УНН
Принц Уильям намерен запретить своему дяде принцу Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон участвовать в коронации и других королевских мероприятиях. Это связано со скандалом вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и поддержкой его бывшей женой.
Принц Уильям, старший сын короля Соединенного Королевства Карла III и его первой жены принцессы Дианы (погибла в 1997 году – ред.), внук Елизаветы II (умерла в 2022 году – ред.), планирует запретить своему дяде принцу Эндрю участвовать в его коронации и жизни королевской семьи Великобритании в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.
Подробности
Как сообщают СМИ, принц Эндрю будет "исключен из публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию, и ему будет запрещено посещать большинство государственных мероприятий".
Эндрю, герцог Йоркский, потерял свой королевский титул из-за длительного скандала, связанного с его связями с покойным Джеффри Эпштейном, которого осудили за сексуальные преступления.
Также Уильям планирует запретить Саре Фергюсон – бывшей жене Эндрю, которая поддерживала бывшего мужа – посещать королевские мероприятия.
Напомним
Ранее УНН писал, что семь благотворительных организаций разорвали сотрудничество с герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон после обнародования ее электронного письма 2011 года к Джеффри Эпштейну, в котором она назвала его "лучшим другом". Представитель герцогини заявил, что письмо было написано, чтобы противостоять угрозам Эпштейна подать на нее в суд.