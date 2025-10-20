Принц Уильям запретит принцу Эндрю и Саре Фергюсон посещать королевские мероприятия - Page Six

Принц Уильям намерен запретить своему дяде принцу Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон участвовать в коронации и других королевских мероприятиях. Это связано со скандалом вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и поддержкой его бывшей женой.