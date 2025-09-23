Герцогиню Йоркську Сару Фергюсон відсторонили від благодійних організацій через лист до Епштейна

Сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською після того, як стало відомо про її електронний лист 2011 року Джеффрі Епштейну, в якому вона назвала його "найкращим другом" і, схоже, перепросила за публічну критику. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Сім благодійних організацій виключили герцогиню Йоркську зі списків покровителів або представників після того, як в електронному листі від 2011 року було зазначено, що вона назвала сексуального злочинця Джеффрі Епштейна своїм "найкращим другом" і, схоже, вибачилася за публічну критику на його адресу - ідеться у публікації.

Першим звільнив колишню дружину принца Ендрю дитячий хоспіс "Julia's House", заявивши, що їй "недоречно" продовжувати обіймати цю посаду. Фонд боротьби з раком підлітків, Фонд дослідження алергії Наташі, Благодійна організація з питань грамотності дітей, Національний фонд допомоги тваринам-помічникам, що вийшли на пенсію, та організація "Превенція раку молочної залози" також оголосили, що припинили співпрацю з герцогинею як покровителькою. Британський фонд серця заявив, що вона більше не буде його послом.

Речник герцогині заявив, що вона не коментує рішення благодійних організацій, які припинили співпрацю з нею.

Зміст електронного листа

Це сталося після того, як газети Mail on Sunday та Sun опублікували електронний лист герцогині до Епштейна за 2011 рік, який, ймовірно, був надісланий після того, як вона публічно заявила про розрив зв'язку з ним.

У електронному листі вона, схоже, приватно вибачилася за свою публічну відмову від Епштейна, написавши: "Ви завжди були непохитним, щедрим і найкращим другом для мене та моєї родини".

В інтерв'ю кількома тижнями раніше вона заявила, що її співпраця з ним, включаючи позичання грошей, була "гігантською помилкою в судженнях", і що "те, що він зробив, було неправильно, і за це його справедливо ув'язнили". Герцогиня заявила, що "більше ніколи не матиме нічого спільного з Джеффрі Епштейном", але в електронному листі вона написала, що "скромно вибачилася" перед ним і "знає, що я тебе пекельно підвела".

Речник герцогині заявив, що її наступний електронний лист до Епштейна, в якому вона назвала його другом, був написаний, щоб протистояти його погрозі подати на неї до суду за наклеп, і що вона досі дуже шкодує про будь-яку співпрацю з ним.

"Цей електронний лист було надіслано в контексті поради, яку герцогині дали, щоб спробувати заспокоїти Епштейна та його погрози", – йдеться у заяві її речника, коли електронний лист до Епштейна був опублікований на вихідних.

Скандал з Епштейном ставить під сумнів майбутнє Фергюсон у королівських колах

Колишній чоловік Сари Фергюсон, герцог Йоркський, раніше втратив статус члена королівської родини та своє заступництво через суперечки щодо зв’язків з Епштейном, зокрема після інтерв’ю BBC Newsnight 2019 року. Його контакти з Епштейном тривали і після звільнення останнього з в’язниці – принца сфотографували з ним у Центральному парку Нью-Йорка у 2010 році.

У США зростає тиск щодо розкриття інформації про Епштейна та його контакти, що призводить до появи нових документів. Через листи Пітера Мандельсона до Епштейна на початку місяця його звільнили з посади посла Великої Британії в США.

Подальші деталі стосунків принца Ендрю з Епштейном, можливо, з’являться у нових документах, оскільки його зв’язки з Епштейном продовжують створювати проблеми для королівської родини.

Лавина благодійних організацій, які припиняють співпрацю з герцогинею, стала великим ударом для її репутації, яка будувалася на філантропії. Попри скандали, герцогиня Йоркська зберігає підтримку королівських кіл. Минулого Різдва її похвалили за допомогу принцу Ендрю уникнути публічних заходів під час скандалу. Вона також вперше за десятиліття взяла участь у різдвяному зібранні в Сандрінгемі, хоча вони з герцогом не є працюючими членами королівської родини.

Але цей останній скандал порушить складні питання щодо будь-якого майбутнього повернення, і Букінгемський палац, можливо, захоче, щоб герцог і герцогиня тримали дистанцію, ідеться у публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що комісія Конгресу США оприлюднила чергову серію документів спадщини Джеффрі Епштейна. Серед документів – нові сторінки з особистих записів скандального фінансиста, включно з контактами та календарем.

Ці матеріали знову привернули увагу до питання про зв’язки Епштейна з Дональдом Трампом, колишнім президентом США Біллом Клінтоном та британським лордом Пітером Мандельсоном.