Герцогиню Йоркську Сару Фергюсон відсторонили від благодійних організацій через лист до Епштейна

На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
22 вересня, 23:15
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення
22 вересня, 23:54
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на Київщині
23 вересня, 01:12
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів
01:48
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів
02:44
Публікації
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
05:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
22 вересня, 09:32
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Бонгбонг Маркос
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Ізраїль
Велика Британія
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Fox News
МіГ-31
Bild

Герцогиню Йоркську Сару Фергюсон відсторонили від благодійних організацій через лист до Епштейна

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон після оприлюднення її електронного листа 2011 року до Джеффрі Епштейна, в якому вона назвала його "найкращим другом". Речник герцогині заявив, що лист був написаний, щоб протистояти погрозам Епштейна подати на неї до суду.

Герцогиню Йоркську Сару Фергюсон відсторонили від благодійних організацій через лист до Епштейна

Сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською після того, як стало відомо про її електронний лист 2011 року Джеффрі Епштейну, в якому вона назвала його "найкращим другом" і, схоже, перепросила за публічну критику. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Сім благодійних організацій виключили герцогиню Йоркську зі списків покровителів або представників після того, як в електронному листі від 2011 року було зазначено, що вона назвала сексуального злочинця Джеффрі Епштейна своїм "найкращим другом" і, схоже, вибачилася за публічну критику на його адресу

- ідеться у публікації.

Першим звільнив колишню дружину принца Ендрю дитячий хоспіс "Julia's House", заявивши, що їй "недоречно" продовжувати обіймати цю посаду. Фонд боротьби з раком підлітків, Фонд дослідження алергії Наташі, Благодійна організація з питань грамотності дітей, Національний фонд допомоги тваринам-помічникам, що вийшли на пенсію, та організація "Превенція раку молочної залози" також оголосили, що припинили співпрацю з герцогинею як покровителькою. Британський фонд серця заявив, що вона більше не буде його послом.

Речник герцогині заявив, що вона не коментує рішення благодійних організацій, які припинили співпрацю з нею.

Зміст електронного листа

Це сталося після того, як газети Mail on Sunday та Sun опублікували електронний лист герцогині до Епштейна за 2011 рік, який, ймовірно, був надісланий після того, як вона публічно заявила про розрив зв'язку з ним.

У електронному листі вона, схоже, приватно вибачилася за свою публічну відмову від Епштейна, написавши: "Ви завжди були непохитним, щедрим і найкращим другом для мене та моєї родини".

В інтерв'ю кількома тижнями раніше вона заявила, що її співпраця з ним, включаючи позичання грошей, була "гігантською помилкою в судженнях", і що "те, що він зробив, було неправильно, і за це його справедливо ув'язнили". Герцогиня заявила, що "більше ніколи не матиме нічого спільного з Джеффрі Епштейном", але в електронному листі вона написала, що "скромно вибачилася" перед ним і "знає, що я тебе пекельно підвела".

Речник герцогині заявив, що її наступний електронний лист до Епштейна, в якому вона назвала його другом, був написаний, щоб протистояти його погрозі подати на неї до суду за наклеп, і що вона досі дуже шкодує про будь-яку співпрацю з ним.

"Цей електронний лист було надіслано в контексті поради, яку герцогині дали, щоб спробувати заспокоїти Епштейна та його погрози", – йдеться у заяві її речника, коли електронний лист до Епштейна був опублікований на вихідних.

Скандал з Епштейном ставить під сумнів майбутнє Фергюсон у королівських колах

Колишній чоловік Сари Фергюсон, герцог Йоркський, раніше втратив статус члена королівської родини та своє заступництво через суперечки щодо зв’язків з Епштейном, зокрема після інтерв’ю BBC Newsnight 2019 року. Його контакти з Епштейном тривали і після звільнення останнього з в’язниці – принца сфотографували з ним у Центральному парку Нью-Йорка у 2010 році.

У США зростає тиск щодо розкриття інформації про Епштейна та його контакти, що призводить до появи нових документів. Через листи Пітера Мандельсона до Епштейна на початку місяця його звільнили з посади посла Великої Британії в США.

Подальші деталі стосунків принца Ендрю з Епштейном, можливо, з’являться у нових документах, оскільки його зв’язки з Епштейном продовжують створювати проблеми для королівської родини.

Лавина благодійних організацій, які припиняють співпрацю з герцогинею, стала великим ударом для її репутації, яка будувалася на філантропії. Попри скандали, герцогиня Йоркська зберігає підтримку королівських кіл. Минулого Різдва її похвалили за допомогу принцу Ендрю уникнути публічних заходів під час скандалу. Вона також вперше за десятиліття взяла участь у різдвяному зібранні в Сандрінгемі, хоча вони з герцогом не є працюючими членами королівської родини.

Але цей останній скандал порушить складні питання щодо будь-якого майбутнього повернення, і Букінгемський палац, можливо, захоче, щоб герцог і герцогиня тримали дистанцію, ідеться у публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що комісія Конгресу США оприлюднила чергову серію документів спадщини Джеффрі Епштейна. Серед документів – нові сторінки з особистих записів скандального фінансиста, включно з контактами та календарем.

Ці матеріали знову привернули увагу до питання про зв’язки Епштейна з Дональдом Трампом, колишнім президентом США Біллом Клінтоном та британським лордом Пітером Мандельсоном.

Альона Уткіна

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
благодійність
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки