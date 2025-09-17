Комісія Конгресу США оприлюднила чергові документи Епштейна, що пов'язують його з Трампом - FT

Комісія Конгресу США оприлюднила чергову серію документів спадщини Джеффрі Епштейна, серед них є фрагменти його контактної книги та "календаря днів народження". Опублікування збіглося з поїздкою чинного президента США Трампа до Великої Британії та знову відновило інтерес до співпраці фінансиста Епштейна з Дональдом Трампом та іншими впливовими фігурами. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Комітет з нагляду Палати представників США 16 вересня оприлюднив чергову порцію документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна. Доречі, комітет контролюється республіканцями.

Серед документів – нові сторінки з особистих записів скандального фінансиста, включно з контактами та календарем. Ці матеріали знову привернули увагу до питання про зв’язки Епштейна з Дональдом Трампом, колишнім президентом США Біллом Клінтоном та британським лордом Пітером Мандельсоном.

Трамп із Меланією прибули до резиденції посла США в Лондоні

Резонансу цій події додало ще й те, що публікація нових матеріалів збіглася із поїздкою Трампа до Великої Британії для зустрічі із британським монархом. Тим часом прем’єр Кір Стармер минулого тижня усунув Мандельсона з посади посла у Вашингтоні через його дружбу з Епштейном.

Попри інтерес до публікацій, документи запропонували лише обмежену кількість нових даних щодо конкретних зв’язків Епштейна з політиками. Водночас голова комітету Джеймс Комер звернувся до спадкоємців фінансиста з вимогою надати невідредаговані версії його касових книг, журналів повідомлень, календарів та журналів польотів.

Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)

На тлі розголосу ФБР виступило з офіційною позицією. Голова бюро Каш Патель заявив у Сенаті, що немає "достовірної інформації" про те, що Епштейн передавав людей комусь, окрім себе.

Якби така була, я б порушив справу вчора – підкреслив він.

Республіканці заявили, що і надалі продовжуватимуть домагатися нових розкриттів найближчими тижнями. На їхню думку, американське суспільство має право на повну прозорість у розслідуванні справи, яка десятиліттями лишається однією з найгучніших у США.

Нагадаємо

Під час візиту президента США до Великої Британії активісти спроєктували зображення Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна на стіни Віндзорського замку. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.

На початку вересня американські законодавці оприлюднили альбом до 50-річчя Джеффрі Епштейна, що містить нібито лист і малюнок, підписані Дональдом Трампом.

Трамп подав позов на 15 мільярдів доларів проти The New York Times, звинувачуючи видання у поширенні "неправдивого та наклепницького контенту". Позов пов'язаний зі статтями про можливу причетність Трампа до "справи Епштейна" та підтримкою газетою Камали Гарріс.

Також Дональд Трамп заявив, що ніколи не відвідував приватний острів Джеффрі Епштейна, оскільки відмовився від запрошення фінансиста.