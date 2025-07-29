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Трамп заявив, що не відвідував острів Епштейна, адже відмовився від запрошення

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Дональд Трамп заявив, що ніколи не відвідував приватний острів Джеффрі Епштейна, оскільки відмовився від запрошення фінансиста. Він також спростував попереднє пояснення Білого дому щодо розриву їхніх відносин, заявивши, що Епштейн був внесений до чорного списку за переманювання його співробітників.

Трамп заявив, що не відвідував острів Епштейна, адже відмовився від запрошення

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ніколи не відвідував приватний острів Джеффрі Епштейна в Карибському морі, оскільки відмовився від запрошення фінансиста. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Деталі

В рамках постійних зусиль Трампа відволікти, заперечити та відвернути увагу від своїх давніх стосунків з Епштейном, президент рішуче заперечив, що коли-небудь відвідував приватні острови Епштейна в Карибському басейні, водночас безпідставно звинувативши свого попередника, колишнього президента Білла Клінтона, у відвідуванні цих островів, що стало його останньою спробою відвернути увагу від теорії змови.

Я ніколи не був на цьому острові, а Білл Клінтон нібито бував там кілька разів

- сказав Трамп.

Епштейн володів двома островами на Віргінських островах США – Літл-Сент-Джеймс і Грейт-Сент-Джеймс, де він розважав відомих друзів і, ймовірно, торгував неповнолітніми дівчатами для сексуальних цілей.

Мені так і не довелося побувати на його острові, і я відмовився, але багато жителів Палм-Біч було запрошено на його острів. В один із найкращих моментів мого життя я відмовився

- заявив Трамп.

Клінтон заперечує, що відвідував острови і знав про злочинну діяльність Епштейна, і заявив, що шкодує про зустріч з ним.

У своєму виступі в понеділок Трамп також спростував попереднє пояснення причин розриву їхніх відносин, запропоноване Білим домом. Помічники Трампа стверджували, що Трамп заборонив Епштейну відвідувати свій клуб "Мар-а-Лаго" "за те, що він був мерзенним".

У Трамп заявив, що Епштейн був внесений до чорного списку, оскільки переманив деяких його співробітників.

Роками я не розмовляв із Джеффрі Епштейном. Я не розмовляв, бо він зробив щось неналежне. Він найняв помічників, а я сказав: "Ніколи більше так не робіть". Він обкрадав людей, які працювали на мене. Я сказав: "Ніколи більше так не робіть". Він зробив це знову. І я вигнав його звідти, як персону нон грата. Я вигнав його, і на цьому все

- заявив Трамп.

Доповнення

The Washington Post повідомляло, що Трамп дедалі більше розчарований тим, як його адміністрація справляється з галасом навколо справ Джеффрі Епштейна, що домінує в новинах і затьмарює його порядок денний.

У лютому Генеральний прокурор США Пем Бонді заявляла, що володіє списком клієнтів Джеффрі Епштейна.

У червні Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у тому, що він перебуває у "списку" Епштейна. Трамп опублікував заяву для Truth Social через колишнього адвоката Епштейна, Девіда Шона, стверджуючи, що він не причетний до жодних правопорушень. Шон представляв Трампа в його першому процесі імпічменту.

На початку липня цього року Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів". Слідчі також спростували теорію змови про його вбивство, підтвердивши самогубство.

Як пише Washington Post, відтоді шквал критики охопив усі три гілки влади, надаючи демократам нову потужну лінію атаки та змушуючи Трампа намагатися реагувати на найскладнішу політичну кризу, з якою він зіткнувся з моменту повернення до Білого дому.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Пем Бонді
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Федеральне бюро розслідувань
The New York Times
Вашингтон пост
Білий дім
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