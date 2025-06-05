Маск звинуватив Трампа в педофілії? Мільярдер заявив, що президент США фігурує у “файлах Епштейна”

Мільярдер Ілон Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна". Про це Маск написав в соцмережі Х, передає УНН.

Час скинути дійсно велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, DJT - написав Маск.

Доповнення

Джеффрі Епштейн - американський мільярдер, який неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах за зв'язок з неповнолітніми дівчатами. У 2019 році він закінчив життя самогубством в одній з в'язниць США.

В лютому генеральний прокурор США Памела Бонді разом з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) опублікували першу частину розсекречених файлів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном, який засуджений за сексуальну експлуатацію понад 250 неповнолітніх дівчаток у своїх будинках в Нью-Йорку, Флориді та ще кількох містах.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.