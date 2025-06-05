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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Маск звинуватив Трампа в педофілії? Мільярдер заявив, що президент США фігурує у “файлах Епштейна”

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна.

Маск звинуватив Трампа в педофілії? Мільярдер заявив, що президент США фігурує у “файлах Епштейна”

Мільярдер Ілон Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна". Про це Маск написав в соцмережі Х, передає УНН.

Час скинути дійсно велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, DJT 

- написав Маск.

Доповнення

Джеффрі Епштейн - американський мільярдер, який неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах за зв'язок з неповнолітніми дівчатами. У 2019 році він закінчив життя самогубством в одній з в'язниць США.

В лютому генеральний прокурор США Памела Бонді разом з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) опублікували першу частину розсекречених файлів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном, який засуджений за сексуальну експлуатацію понад 250 неповнолітніх дівчаток у своїх будинках в Нью-Йорку, Флориді та ще кількох містах.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Пем Бонді
Федеральне бюро розслідувань
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
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