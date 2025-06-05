Маск обвинил Трампа в педофилии? Миллиардер заявил, что президент США фигурирует в “файлах Эпштейна”

Миллиардер Илон Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна". Об этом Маск написал в соцсети Х, передает УНН.

Время сбросить действительно большую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT - написал Маск.

Дополнение

Джеффри Эпштейн - американский миллиардер, который неоднократно обвинялся в сексуальных преступлениях за связь с несовершеннолетними девушками. В 2019 году он покончил жизнь самоубийством в одной из тюрем США.

В феврале генеральный прокурор США Памела Бонди вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) опубликовали первую часть рассекреченных файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, который осужден за сексуальную эксплуатацию более 250 несовершеннолетних девочек в своих домах в Нью-Йорке, Флориде и еще нескольких городах.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск оставил свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.