Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском. Мільярдер відповів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента, пише УНН з посиланням на CNN.

Трамп розкритикував Маска

"У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони ще", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися захопленими похвалами в останній день роботи Маска.

Відтоді Маск різко критикує те, що Трамп називає своїм "Великим, прекрасним законопроектом", який пройшов Палату представників і має невизначений шлях просування в Сенаті. Підприємець назвав законопроект, який є головним пріоритетом Трампа, "огидною мерзотою".

Трамп і Маск не розмовляли з тих пір, як Маск розкритикував законопроєкт, повідомило CNN джерело, знайоме з динамікою подій.

"Він знав кожен аспект цього законопроекту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і у нього ніколи не було проблем, поки він не пішов", – сказав Трамп.

Президент передбачив, що хоча Маск особисто не нападав на нього, він скоро зможе це зробити.

"Я впевнений, що це буде наступним крок. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону", – сказав Трамп.

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Що відповів Маск

Ілон Маск у відео на своїй сторінці в Х відповів на коментарі Трампа щодо нього. Зокрема він наголосив, що згаданий законопроєкт йому ніколи не показували

Неправда, цей законопроект мені жодного разу не показували, і його так швидко ухвалили посеред ночі, що майже ніхто в Конгресі навіть не зміг його прочитати! - написав Маск.

Маск також заявив, що він не проти скорочення стимулів для електромобілів та соняної енергії, але закликав прибрати інші пункти, які він назвав горою огидної свинини.

Що завгодно. Залиште скорочення стимулів для електромобілів/сонячної енергії в законопроекті, навіть якщо субсидії на нафту та газ не порушуються (дуже несправедливо!!), але викиньте гору огидної свинини з законопроєкту - написав Маск в окремому дописі.

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