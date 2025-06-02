Ілон Маск висловився про атаку України по авіабазах РФ

Безпілотники стають ключовим інструментом сучасної війни. Масштабна атака на стратегічну авіацію в Росії ще раз підтвердила, що майбутнє за дронами. Про це інформує УНН з посиланням на заяву американського мільярдера Ілона Маска, опубліковану у неділю, 01 червня у соцмережі Х (Twitter).

Безпілотники - майбутнє війни. Пілотовані літаки - ні - йдеться у публікації.

Нагадаємо, у неділю, 01 червня в росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.

Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.

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