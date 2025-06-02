Илон Маск высказался об атаке Украины по авиабазам РФ
Киев • УНН
Масштабная атака на стратегическую авиацию в России подтвердила, что будущее за дронами. СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф стоимостью 7 млрд долларов.
Беспилотники становятся ключевым инструментом современной войны. Масштабная атака на стратегическую авиацию в России еще раз подтвердила, что будущее за дронами. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска, опубликованное в воскресенье, 01 июня в соцсети Х (Twitter).
Беспилотники - будущее войны. Пилотируемые самолеты - нет
Напомним, в воскресенье, 01 июня в россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".
В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.
Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.
Украинская спецоперация в России велась под носом у ФСБ: подробности от Зеленского01.06.25, 21:35 • 2208 просмотров