Илон Маск высказался об атаке Украины по авиабазам РФ

Беспилотники становятся ключевым инструментом современной войны. Масштабная атака на стратегическую авиацию в России еще раз подтвердила, что будущее за дронами. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска, опубликованное в воскресенье, 01 июня в соцсети Х (Twitter).

Беспилотники - будущее войны. Пилотируемые самолеты - нет - говорится в публикации.

Напомним, в воскресенье, 01 июня в россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.

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