Украинская спецоперация в России велась под носом у ФСБ: подробности от Зеленского
Киев • УНН
Офис операции СБУ находился рядом с управлением ФСБ. В результате операции "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.
Офис операции Службы безопасности Украины на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.
Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция. Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей
По словам Главы государства, всего в операции было использовано 117 дронов и работало соответствующее количество операторов дронов.
"Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории различных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей в преддверии операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним
В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".
В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.
Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.
Зеленский об операции СБУ: "Украинские действия, которые точно будут в учебниках истории"01.06.25, 21:01 • 1618 просмотров