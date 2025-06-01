Украинская спецоперация в России велась под носом у ФСБ: подробности от Зеленского

Офис операции Службы безопасности Украины на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.

Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция. Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей - говорится в заметке.

По словам Главы государства, всего в операции было использовано 117 дронов и работало соответствующее количество операторов дронов.

"Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории различных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей в преддверии операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.

Зеленский об операции СБУ: "Украинские действия, которые точно будут в учебниках истории"