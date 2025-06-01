Зеленский об операции СБУ: "Украинские действия, которые точно будут в учебниках истории"

Президент Владимир Зеленский назвал операцию СБУ по уничтожению более 40 самолетов стратегической авиации на аэродромах РФ блестящим результатом, который войдет в учебники истории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.

Детали

В воскресенье, 01 июня, Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по этой операции. Он назвал операцию самостоятельным результатом Украины, которая готовилась более 1,5 лет.

Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Самая дальнобойная наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории - говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины, а также поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо – мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине!", - написал Владимир Зеленский.

Напомним

В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

СБУ: Атака на аэродромы рф 1 июня уничтожила стратегическую авиацию на $7 млрд