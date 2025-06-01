У росії палають стратегічні бомбардувальники: СБУ проводить унікальну спецоперацію "Павутина"
Київ • УНН
СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої авіації в тилу рф під назвою "Павутина". Вже вражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
У росії масово горить стратегічна авіація внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". Про це УНН повідомляє з посиланням на джерела в СБУ.
Деталі
В росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники - це результат спецоперації СБУ
"Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу рф. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3", - додало джерело.
Зокрема, на одному з відео зафіксовано масштабну пожежу на аеродромі "Белая", яку коментує особисто очільник СБУ Василь Малюк.
За інформацією джерел, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів. Як зазначається, спецоперація отримала назву "Павутина".
Доповнення
Згодом джерело додало, що зʼявились ще кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.
На нових відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.
"Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків. Чекаємо деталей",-йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомляв, що є ознаки підготовки росією нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому.