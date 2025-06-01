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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Зеленський про операцію СБУ: "Українські дії, які точно будуть у підручниках історії"

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Президент Зеленський назвав операцію СБУ зі знищення понад 40 літаків стратегічної авіації РФ блискучим результатом. Він додав, що це самостійна операція України, яка готувалася понад 1,5 роки.

Зеленський про операцію СБУ: "Українські дії, які точно будуть у підручниках історії"

Президент Володимир Зеленський назвав операцію СБУ зі знищення понад 40 літаків стратегічної авіації на аеродромах РФ блискучим результатом, який увійде до підручників історії. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Глави держави. 

Деталі

У неділю, 01 червня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо цієї операції. Він назвав операцію самостійним результатом України, що готувався понад 1,5 роки.

Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території 

- йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що подякував генералу Малюку за цей успіх України, а також доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.

СБУ: Атака на аеродроми рф 1 червня знищила стратегічну авіацію на $7 млрд01.06.25, 19:39 • 1998 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Василь Малюк
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Україна
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