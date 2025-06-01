Українська спецоперація у Росії велася під носом у ФСБ: подробиці від Зеленського

Офіс операції Служби безпеки України на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.

Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей - йдеться у дописі.

За словами Глави держави, загалом в операції було використано 117 дронів і працювала відповідна кількість операторів дронів.

"Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів - у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.

Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.

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