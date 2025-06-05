Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском. Миллиардер ответил

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Трамп раскритиковал Маска

"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Я не знаю, будут ли они еще", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете менее чем через неделю после того, как они обменялись восторженными похвалами в последний день работы Маска.

С тех пор Маск резко критикует то, что Трамп называет своим "Большим, прекрасным законопроектом", который прошел Палату представителей и имеет неопределенный путь продвижения в Сенате. Предприниматель назвал законопроект, который является главным приоритетом Трампа, "отвратительной мерзостью".

Трамп и Маск не разговаривали с тех пор, как Маск раскритиковал законопроект, сообщил CNN источник, знакомый с динамикой событий.

"Он знал каждый аспект этого законопроекта. Он знал его лучше, чем почти кто-либо, и у него никогда не было проблем, пока он не ушел", – сказал Трамп.

Президент предвидел, что хотя Маск лично не нападал на него, он скоро сможет это сделать.

"Я уверен, что это будет следующим шагом. Но я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону", – сказал Трамп.

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Что ответил Маск

Илон Маск в видео на своей странице в Х ответил на комментарии Трампа о нем. В частности, он подчеркнул, что упомянутый законопроект ему никогда не показывали

Неправда, этот законопроект мне ни разу не показывали, и его так быстро приняли посреди ночи, что почти никто в Конгрессе даже не смог его прочитать! - написал Маск.

Маск также заявил, что он не против сокращения стимулов для электромобилей и соляной энергии, но призвал убрать другие пункты, которые он назвал горой отвратительной свинины.

Что угодно. Оставьте сокращение стимулов для электромобилей/соляной энергии в законопроекте, даже если субсидии на нефть и газ не нарушаются (очень несправедливо!!), но выбросьте гору отвратительной свинины из законопроекта - написал Маск в отдельном сообщении.

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