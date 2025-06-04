"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах
Киев • УНН
Миллиардер Илон Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Он считает, что документ увеличит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов.
Миллиардер Илон Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной мерзостью". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Маска в соцсети Х (Twitter).
Извините, но я больше не могу это терпеть. Этот массивный, возмутительный, наполненный коррупционным расточительством законопроект Конгресса - отвратительная мерзость
Он обратился к конгрессменам: "Стыд тем, кто за него проголосовал - вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете".
Маск считает, что законопроект Трампа "значительно увеличит и без того огромный дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов и обременит граждан Америки невыносимым долгом, который невозможно погасить".
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