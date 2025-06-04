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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 12615 перегляди

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"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

Київ • УНН

 • 2556 перегляди

Мільярдер Ілон Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що документ збільшить дефіцит бюджету до 2,5 трлн доларів.

"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

Мільярдер Ілон Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою". Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Маска у соцмережі Х (Twitter).

Вибачте, але я більше не можу це терпіти. Цей масивний, обурливий, наповнений корупційним марнотратством законопроєкт Конгресу - огидна мерзота

- написав Ілон Маск.

Він звернувся до конгресменів: "Сором тим, хто за нього проголосував - ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте".

Маск вважає, що законопроєкт Трампа "значно збільшить і так величезний дефіцит бюджету до 2,5 трильйона доларів та обтяжить громадян Америки нестерпним боргом, який неможливо погасити".

Європейські ринки злітають на тлі проблем у США: політика Трампа підштовхує інвесторів до Європи01.06.25, 10:37 • 5204 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
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