Європейські ринки злітають на тлі проблем у США: політика Трампа підштовхує інвесторів до Європи

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня
04:00 • 34827 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 84577 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 91406 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 96606 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 100808 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 124082 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 144428 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 130339 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 110090 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 296601 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
46%
751мм
Популярнi новини

У Брянській області рф міст обвалилася на пасажирський потяг: є загиблі та поранені (відео)

1 червня, 00:39 • 19097 перегляди

США озвучили крайній термін для переговорів: Трамп і Рубіо готують рішення

1 червня, 03:10 • 56804 перегляди

Зірка культового серіалу “Відчайдушні домогосподарки” померла після тривалої боротьби з раком

04:45 • 11434 перегляди

У росії обвалився ще один міст

05:26 • 5058 перегляди

Масована атака на Київщину: сили ППО збили дрони та ракети, є пошкоджені будинки

06:49 • 14626 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

04:00 • 34829 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 170063 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 189550 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 197259 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 296601 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Олександр Сирський

Емманюель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Велика Британія

Туреччина

Стамбул

Реклама
УНН Lite

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 84578 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 78616 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 112316 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 96868 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 169150 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

MIM-104 Patriot

Су-34

Bild

Дассо Міраж 2000

Європейські ринки злітають на тлі проблем у США: політика Трампа підштовхує інвесторів до Європи

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Європейські фондові ринки переживають злет, оскільки інвестори переорієнтуються на європейські активи через торгову політику Трампа. Індекс Stoxx 600 випереджає S&P 500 на рекордні 18%

Європейські ринки злітають на тлі проблем у США: політика Трампа підштовхує інвесторів до Європи

Європейські фондові ринки переживають справжній злет — інвестори дедалі активніше переорієнтовуються на активи континенту на тлі наслідків торгової політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, пʼять місяців поспіль вісім із десяти найефективніших фондових ринків світу знаходяться в Європі. До цього списку входить німецький індекс DAX з ралі більш ніж на 30% у доларовому вираженні, а також периферійні ринки, такі як Словенія, Польща, Греція та Угорщина.

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 випереджає S&P 500 на рекордні 18 відсоткових пунктів у доларах, чому сприяють історичні плани бюджетних видатків Німеччини та сильніший євро.

Учасники ринку кажуть, що це ще не все, на тлі того, що стійкі корпоративні доходи та привабливі оцінки роблять регіон безпечнішою ставкою, коли занепокоєння з приводу торгівлі та бюджетного боргу охоплює економіку США.

"Європа знову на карті", - заявила Фредерік Каррієр, голова інвестиційної стратегії RBC Wealth Management на Британських островах і в Азії.

За останні два місяці ми отримуємо більше запитань про Європу, ніж за останні 10 років

Повідомляється, якщо це зростання продовжиться, воно стане поворотним моментом після багатьох років застою на європейських ринках. І ралі може просто підживлювати саме себе: через те, що акції на континенті зростають, вони, ймовірно, залучать свіжі активи з усього світу.

Аналітики UBS Group AG у нещодавній замітці заявили, що відтік інвесторів з американських активів призведе до вкладення 1,2 трлн євро (1,4 трлн доларів США) на фондовий ринок Європи протягом наступних п'яти років. Раннім поштовхом до зростання цього року стала пропозиція Берліна, відомого своєю жорсткою бюджетною економією, витратити сотні мільярдів євро на інфраструктуру та оборону.

Економісти Citigroup Inc. очікують, що реформа підстьобне зростання по всій єврозоні з другої половини 2026 року.

Країни можуть втратити мільярди: ЄС припиняє фінансування фонду відновлення після COVID - Politico30.05.25, 15:06 • 2600 переглядiв

Водночас, по інший бік Атлантики інвестори знову стежать за рецесією на тлі побоювань з приводу інфляції та бюджетного дефіциту Америки. Настрої щодо казначейських облігацій постраждали в травні після того, як рейтингове агентство Moody's позбавило США вищого кредитного рейтингу, а прибутковість облігацій також зросла у відповідь на пропозиції Трампа щодо зниження податків.

А в якості удару по торговому порядку денному президента суд США виніс рідкісне рішення, заблокувавши багато з імпортних податків, якими він погрожував і які він наклав на ключових партнерів. 

S&P 500 відновився в травні, але все ще відстає за підсумками року. Індекс зріс лише на 0,5% у 2025 році порівняно з 12%-вим стрибком індексу MSCI All-Country World Index без урахування США.

Він також посідає 73-тє місце серед 92 індексів, відстежуваних Bloomberg. Беата Мантей, голова відділу європейської та глобальної стратегії акцій Citigroup, заявила, що єврозона перебуває у "відносно хорошому становищі", через те, що у Європейського центрального банку є можливості для подальшого зниження процентних ставок, у той час як оцінки акцій не завищені. 

ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на допомогу Україні - Bild27.05.25, 23:15 • 7194 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаНовини Світу
Євро
Європейський центральний банк
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Словенія
Греція
Німеччина
Сполучені Штати
Угорщина
Берлін
Польща
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9