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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Країни можуть втратити мільярди: ЄС припиняє фінансування фонду відновлення після COVID - Politico

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Євросоюз планує припинити фінансування фонду відновлення після COVID, яке мало тривати до кінця 2026 року. Це ставить під загрозу Італію, Іспанію та Польщу, які найбільше залежать від цих коштів.

Країни можуть втратити мільярди: ЄС припиняє фінансування фонду відновлення після COVID - Politico

Італія, Іспанія та Польща опинилися в групі ризику через намір Євросоюзу припинити фінансування фонду відновлення після COVID. Європейська комісія готується розвіяти надії урядів країн-членів блоку на те, що її фонд відновлення після пандемії обсягом 650 мільярдів євро буде продовжено після 2026 року. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Очікується, що це рішення буде оголошено 4 червня, і це розчарує основних бенефіціарів фонду, зокрема Італію, Іспанію, Португалію та Польщу, які наполягали на продовженні його фінансування.

Деякі країни все ще намагаються максимально використати безкоштовні гранти з програми "Фонд відновлення та стійкості". Бюджет створеного у 2021 році для фінансування відновлення Європи після COVID фонду - 650 мільярдів євро.

Однак Комісія заявить, що немає жодних законних підстав для продовження терміну його дії, повідомили Politico кілька чиновників на умовах анонімності.

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Виконавча влада ЄС виділяє кошти лише після оцінки виконання країнами низки вимог та цілей. Однак багатьом країнам було важко їх виконати, що сприяло затримкам.

Енергетична криза та сплеск інфляції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року спонукали багато країн коригувати свої плани в процесі, що ще більше затримало запити на виплати.

Щоб максимізувати використання, виконавча влада ЄС тепер може зосередитися на допомозі країнам пройти необхідні етапи до закінчення терміну.

Держави-члени повинні терміново переглянути свої плани та скасувати будь-які заходи, які більше не є здійсненними

 – заявив раніше цього місяця комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Він контролює фонд відновлення разом із комісаром з питань згуртованості Раффаеле Фітто. Італійський уряд особливо прагне продовжити дію постковідної схеми.

Незважаючи на тиск, юридична служба ЄС нещодавно відхилила спроби відкласти термін дії фонду без офіційної зміни правил схеми, узгодженої у 2021 році, повідомили кілька чиновників, обізнаних з цим процесом.

Зміна правил вимагатиме одностайності серед країн ЄС, чого буде складно досягти, враховуючи давній опір північних країн, таких як Німеччина та Нідерланди.

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Згідно з чинними правилами, країни повинні подавати запит на платежі до кінцевого терміну 31 серпня 2026 року. Цього часу достатньо для того, щоб Комісія дала зелене світло на запити та розподілила кошти до 31 грудня 2026 року.

Наразі Єврокомісія вже виділила близько 315 мільярдів євро з 648 мільярдів євро у вигляді грантів та позик.

Однак, зіткнувшись із реальним ризиком втрати фінансування ЄС, країни розробляють обхідні шляхи, щоб забезпечити отримання коштів до закінчення терміну.

Зокрема, Єврокомісія вже схвалила цього тижня запит Польщі про перерозподіл майже 6 мільярдів євро з позик на "зелені" проєкти, де попит невеликий, на більш популярні оборонні ініціативи.

Лілія Набока

Лілія Набока

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