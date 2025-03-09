11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків

Група міністрів охорони здоров'я 11 країн-членів Євросоюзу запропонувала включивши закупівлю критично важливих лікарських препаратів у сферу застосування Фондів безпеки і оборони ЄС.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Міністри охорони здоров'я Бельгії, Німеччини, Греції, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Португалії, Словенії, Чехії та Естонії закликали інтегрувати Закон про критично важливі лікарські засоби у стратегію із забезпечення автономії та безпеки ЄС.

Пропозиція спрямована на перетворення ініціативи на масштабну стратегічну програму, що підтримується фінансуванням оборони ЄС, ідеться у матеріалі Еuronews.

Закон про критичні лікарські засоби має бути надійним інструментом. Частину його фінансування слід включити до ширших планів витрат ЄС на оборону, включаючи фінансові механізми нового оборонного пакету. Зрештою, без основних ліків обороноздатність Європи скомпрометована - написали міністри.

Довідково

Закон про критично важливі лікарські засоби є одним із ключових пріоритетів Єврокомісії в галузі охорони здоров'я і спрямований на розв'язання проблеми гострого дефіциту основних лікарських засобів. Основна увага в ньому приділяється лікам, які важко дістати або поставки яких залежать від декількох виробників або країн.

Комісія готує законодавчу ініціативу в прискореному порядку, але поспіх викликав деяку стурбованість у тому, що розробники могли недостатньою мірою оцінити можливий вплив і наслідки нових заходів, пише Еuronews.

Закон про критично важливі ліки

Щодо планів використання оборонних коштів на закупівлю критично важливих ліків.

Очікується отримання доступу до 800 мільярдів євро, які Єврокомісія має мобілізувати протягом наступних чотирьох років у рамках плану "Переозброїти Європу" (Rearm Europe). Основні положення вже були узгоджені лідерами на позачерговому саміті Євросоюзу минулого тижня.

Завдяки новому механізму, що дозволить Комісії брати позики на ринках капіталу, випускати облігації та надавати кредити державам-членам, очікується отримання близько 150 мільярдів євро.

Наслідки для бюджетів охорони здоров'я

Доля спецфонду ЄС із підвищення стійкості систем охорони здоров'я наразі є актуальним питанням в ЄС. Програма EU4Health, розроблена як відповідь на пандемію COVID-19, отримала фінансування в розмірі 5,3 мільярда євро, що вважалося значною допомогою. Але слід також зважати на нещодавні зміни у бюджеті. У цьому сенсі слід виділити перерозподіл 1 млрд євро з EU4Health на часткове фінансування пакета допомоги Україні.

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Статтю витрат на охорону здоров'я можуть об'єднати з іншими. Витрати на оборону можуть бути розширені за рахунок включення до них закупівлі життєво важливих ліків.

Ідеться про розмір до 1,5% ВВП. Також вказується, що вони не будуть лімітовані в найближчі 4 роки.

Якщо Єврокомісія і Європарламент ухвалять цю пропозицію 11-и країн, то її включать до порядку денного швидкого обговорення Закону про критично важливі лікарські засоби. - підсумовується у матеріалі.

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