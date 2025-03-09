11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31864 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50637 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54575 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59799 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71710 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58629 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57309 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122723 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82382 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228794 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24483 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14859 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21303 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20092 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21247 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91149 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122725 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228794 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405349 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11832 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20145 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21354 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24534 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75825 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків

Київ • УНН

 • 40546 перегляди

Міністри охорони здоров'я 11 країн-членів ЄС пропонують включити закупівлю важливих ліків у сферу оборонних фондів. Ініціатива може отримати доступ до частини коштів з плану "Переозброїти Європу" на 800 млрд євро.

11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків

Група міністрів охорони здоров'я 11 країн-членів Євросоюзу запропонувала включивши закупівлю критично важливих лікарських препаратів у сферу застосування Фондів безпеки і оборони ЄС.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Міністри охорони здоров'я Бельгії, Німеччини, Греції, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Португалії, Словенії, Чехії та Естонії закликали інтегрувати Закон про критично важливі лікарські засоби у стратегію із забезпечення автономії та безпеки ЄС.

Пропозиція спрямована на перетворення ініціативи на масштабну стратегічну програму, що підтримується фінансуванням оборони ЄС, ідеться у матеріалі Еuronews. 

Закон про критичні лікарські засоби має бути надійним інструментом. Частину його фінансування слід включити до ширших планів витрат ЄС на оборону, включаючи фінансові механізми нового оборонного пакету. Зрештою, без основних ліків обороноздатність Європи скомпрометована

- написали міністри.

Довідково

Закон про критично важливі лікарські засоби є одним із ключових пріоритетів Єврокомісії в галузі охорони здоров'я і спрямований на розв'язання проблеми гострого дефіциту основних лікарських засобів. Основна увага в ньому приділяється лікам, які важко дістати або поставки яких залежать від декількох виробників або країн.

Комісія готує законодавчу ініціативу в прискореному порядку, але поспіх викликав деяку стурбованість у тому, що розробники могли недостатньою мірою оцінити можливий вплив і наслідки нових заходів, пише Еuronews.

Закон про критично важливі ліки

Щодо планів використання оборонних коштів на закупівлю критично важливих ліків.

Очікується отримання доступу до 800 мільярдів євро, які Єврокомісія має мобілізувати протягом наступних чотирьох років у рамках плану "Переозброїти Європу" (Rearm Europe). Основні положення вже були узгоджені лідерами на позачерговому саміті Євросоюзу минулого тижня.

Завдяки новому механізму, що дозволить Комісії брати позики на ринках капіталу, випускати облігації та надавати кредити державам-членам, очікується отримання близько 150 мільярдів євро.

Наслідки для бюджетів охорони здоров'я

Доля спецфонду ЄС із підвищення стійкості систем охорони здоров'я наразі є актуальним питанням в ЄС. Програма EU4Health, розроблена як відповідь на пандемію COVID-19, отримала фінансування в розмірі 5,3 мільярда євро, що вважалося значною допомогою. Але слід також зважати на нещодавні зміни у бюджеті. У цьому сенсі слід виділити перерозподіл 1 млрд євро з EU4Health на часткове фінансування пакета допомоги Україні.

Фон дер Ляєн розповіла Генсеку НАТО про підсумки саміту ЄС по Україні та обороні Європи07.03.25, 15:58 • 18660 переглядiв

Статтю витрат на охорону здоров'я можуть об'єднати з іншими. Витрати на оборону можуть бути розширені за рахунок включення до них закупівлі життєво важливих ліків. 

Ідеться про розмір до 1,5% ВВП. Також вказується, що вони не будуть лімітовані в найближчі 4 роки.

Якщо Єврокомісія і Європарламент ухвалять цю пропозицію 11-и країн, то її включать до порядку денного швидкого обговорення Закону про критично важливі лікарські засоби.

- підсумовується у матеріалі. 

Франція та Німеччина сперечаються через план на 150 млрд євро на оборону ЄС - FT08.03.25, 15:10 • 33489 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаЗдоров'яНовини Світу
Європейська комісія
NATO
Європейський Союз
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39