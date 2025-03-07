Фон дер Ляєн розповіла Генсеку НАТО про підсумки саміту ЄС по Україні та обороні Європи

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про обговорення з Генсеком НАТО Марком Рютте підсумків саміту ЄС 6 березня у Брюсселі та плану ReArm Europe, пише УНН.

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"Щойно говорила з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб повідомити про наші обговорення в Єврораді. План ReArm Europe посилить ключові сфери спроможностей - від протиповітряної та протиракетної оборони до кібервійни - відповідно до пріоритетів НАТО. Таким чином, це посилить як захист Європи, так і трансатлантичне партнерство", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

Доповнення

6 березня у Брюсселі відбувся саміт ЄС щодо України та оборони Європи.

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7 березня фон дер Ляєн та голова Євроради Антоній Кошта також розповіли про підсумки саміту партнерам з-поза меж блоку.