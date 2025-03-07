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Фон дер Ляєн розповіла Генсеку НАТО про підсумки саміту ЄС по Україні та обороні Європи

Київ • УНН

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Голова Єврокомісії повідомила про обговорення з генсеком НАТО Марком Рютте плану ReArm Europe. План спрямований на посилення протиповітряної оборони, кібербезпеки та трансатлантичного партнерства.

Фон дер Ляєн розповіла Генсеку НАТО про підсумки саміту ЄС по Україні та обороні Європи

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про обговорення з Генсеком НАТО Марком Рютте підсумків саміту ЄС 6 березня у Брюсселі та плану ReArm Europe, пише УНН.

Деталі

"Щойно говорила з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб повідомити про наші обговорення в Єврораді. План ReArm Europe посилить ключові сфери спроможностей - від протиповітряної та протиракетної оборони до кібервійни - відповідно до пріоритетів НАТО. Таким чином, це посилить як захист Європи, так і трансатлантичне партнерство", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

Доповнення

6 березня у Брюсселі відбувся саміт ЄС щодо України та оборони Європи.

ЄС затвердив заяву за підсумками саміту по Україні без Угорщини: вказав 5 принципів щодо мирних переговорів07.03.25, 08:35 • 118720 переглядiв

7 березня фон дер Ляєн та голова Євроради Антоній Кошта також розповіли про підсумки саміту партнерам з-поза меж блоку.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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