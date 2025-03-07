Урсула фон дер Ляйен рассказала Генсеку НАТО о результатах саммита ЕС по Украине и обороне Европы
Киев • УНН
Председатель Европейской комиссии сообщила о обсуждении с Генсеком НАТО Марком Рютте плана ReArm Europe. План направлен на усиление противовоздушной обороны, кибербезопасности и трансатлантического партнерства.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об обсуждении с Генсеком НАТО Марком Рютте итогов саммита ЕС 6 марта в Брюсселе и плана ReArm Europe, пишет УНН.
Детали
"Только что говорила с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы сообщить о наших обсуждениях в Европейском совете. План ReArm Europe усилит ключевые сферы возможностей - от противовоздушной и противоракетной обороны до кибервойны - в соответствии с приоритетами НАТО. Таким образом, это усилит как защиту Европы, так и трансатлантическое партнерство", - написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в X.
Дополнение
6 марта в Брюсселе состоялся саммит ЕС по Украине и обороне Европы.
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7 марта фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта также рассказали об итогах саммита партнерам за пределами блока.