ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Европейский совет опубликовал заявление по итогам саммита ЕС по Украине, который состоялся в Брюсселе 6 марта с участием Президента Владимира Зеленского, указав 5 принципов, "в связи с новым импульсом для переговоров, которые должны привести к всеобъемлющему, справедливому и долговременному миру", пишет УНН.

Европейский совет обсудил последние события по Украине. Текст, изложенный в этом документе, был твердо поддержан 26 главами государств и правительств - говорится в заявлении Евросовета.

Что в заявлении саммита ЕС по Украине

1. Европейский совет провел обмен мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

2. Европейский Союз с самого начала поддерживал Украину, поскольку она осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону против полномасштабной агрессивной войны россии, и он продолжит поддерживать Украину и ее народ. Европейский совет подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

3. Агрессивная война россии против Украины имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности. С самого начала войны Европейский Союз и его государства-члены вместе со своими партнерами и союзниками подчеркивали необходимость положить ей конец путем установления всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира на основе принципов Устава ООН и международного права. Европейский совет приветствует все усилия, направленные на достижение такого мира.

4. В связи с новым импульсом для переговоров, которые должны привести к такому всеобъемлющему, справедливому и долговременному миру, Европейский совет подчеркивает важность таких принципов:

не может быть переговоров об Украине без Украины;

не может быть никаких переговоров, которые влияют на европейскую безопасность без участия Европы. Безопасность Украины, Европы, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны;

любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению;

любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями безопасности для Украины, которые будут способствовать сдерживанию будущей российской агрессии;

мир должен уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

5. Достижение "мира через силу" требует, чтобы Украина находилась в максимально сильной возможной позиции, с собственным мощным военным и оборонным потенциалом как важным компонентом. Это касается до, во время и после переговоров о прекращении войны. С этой целью Европейский Союз остается приверженным, в координации с единомышленниками и союзниками, предоставлять усиленную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, а также усиливать давление на россию, в том числе путем дальнейших санкций и усиления выполнения существующих мер, чтобы ослабить ее способность продолжать вести агрессивную войну.

6. Европейский Союз продолжит предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку. В 2025 году он предоставит Украине 30,6 миллиарда евро, причем выплаты по программе Ukraine Facility, как ожидается, достигнут 12,5 миллиарда евро, а 18,1 миллиарда евро в рамках инициативы G7 ERA будет погашено за счет сверхприбыли, полученной от замороженных российских активов. Европейский Совет призывает Комиссию быстро принять все необходимые меры для авансового финансирования в рамках вышеуказанных инструментов. Он также настоятельно призывает Комиссию и государства-члены использовать все варианты в рамках Ukraine Facility для увеличения финансовой поддержки Украины.

7. Европейский совет рассмотрел работу по предоставлению военной поддержки Украине. В дополнение к средствам, уже выделенным для Украины на этот год, он приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия для удовлетворения неотложных военных и оборонных потребностей Украины, в частности поставок систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, обеспечения необходимого обучения и оборудования для украинских бригад, а также других потребностей, которые Украина может иметь. В этом плане подчеркивается важная роль Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Европейский Совет призывает Совет (ЕС) быстро продвигать работу над инициативами, в том числе инициативами Верховного представителя, по координации усиления военной поддержки ЕС Украине, включая компонент военных потребностей инициативы G7 ERA.

8. Украина, способная эффективно защищать себя, является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности. В этом контексте Европейский Союз и государства-члены обязуются способствовать подготовке и оснащению Вооруженных Сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью.

9. В свете переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире Европейский Союз и государства-члены готовы продолжать вносить вклад в гарантии безопасности на основе их соответствующих полномочий и возможностей, в соответствии с международным правом, в том числе путем изучения возможного использования инструментов совместной политики безопасности и обороны (CSDP). Гарантии безопасности должны осуществляться вместе с Украиной, а также с единомышленниками и партнерами по НАТО.

10. Европейский совет напоминает, что вся военная поддержка, а также гарантии безопасности для Украины будут предоставлены с полным уважением к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

11. Европейский совет подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу на основе Устава ООН и международного права. Европейский Союз усилит поддержку реформаторских усилий Украины на ее пути к членству в ЕС.

12. Европейский совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску работающих решений по вопросу транзита газа, принимая во внимание озабоченность, высказанную Словакией.

13. Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.

Какова позиция Венгрии и Словакии

По данным Euractiv, заявление о поддержке Украины поддержали лишь 26 стран, "а Орбан - союзник Дональда Трампа и владимира путина – остался в упорной оппозиции, как и предсказывали большинство лидеров".

Это не первый случай в новейшей истории, когда лидеры ЕС принимают отдельное заявление без поддержки Венгрии. Но то, что они сделали в четверг, "свидетельствует о явном намерении, что "коалиция желающих" найдет пути для отправки большей финансовой и военной помощи Украине, в то время как Соединенные Штаты отходят", отмечает Euractiv.

Венгрия, как сообщается, не могла согласиться с заявлением.

Словакию, как пишет издание, возглавляемую пророссийским Робертом Фицо, "смогли убедить поддержать текст по Украине благодаря включению в последнюю минуту формулировки о поиске "работоспособных решений" для ее текущего спора по поставкам газа с Киевом – хотя уступка была значительно ослаблена в последние часы саммита."