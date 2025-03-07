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ЄС затвердив заяву за підсумками саміту по Україні без Угорщини: вказав 5 принципів щодо мирних переговорів

Київ • УНН

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Європейська рада затвердила заяву з 5 принципами щодо мирних переговорів по Україні, яку підтримали 26 країн ЄС. Угорщина відмовилась підтримати документ, а Словаччина погодилась після внесення правок.

ЄС затвердив заяву за підсумками саміту по Україні без Угорщини: вказав 5 принципів щодо мирних переговорів

Європейська рада оприлюднила заяву за підсумками саміту ЄС щодо України, який відбувся у Брюсселі 6 березня за участю Президента Володимира Зеленського, вказавши 5 принципів, "з огляду на новий імпульс для переговорів, які повинні призвести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", пише УНН.

Європейська рада обговорила останні події щодо України. Текст, викладений у цьому документі, був твердо підтриманий 26 очільниками держав і урядів

- ідеться у заяві Євроради.

Що у заяві саміту ЄС по Україні

1. Європейська рада провела обмін думками з Президентом України Володимиром Зеленським.

2. Європейський Союз із самого початку підтримував Україну, оскільки вона здійснює своє невід’ємне право на самооборону проти повномасштабної агресивної війни росії, і він продовжуватиме підтримувати Україну та її народ. Європейська Рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

3. Агресійна війна росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки. З самого початку війни Європейський Союз та його держави-члени разом зі своїми партнерами та союзниками наголошували на необхідності покласти їй край шляхом встановлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру.

4. З огляду на новий імпульс для переговорів, які повинні призвести до такого всеосяжного, справедливого та тривалого миру, Європейська Рада підкреслює важливість таких принципів:

  • не може бути переговорів про Україну без України;
    • не може бути жодних переговорів, які впливають на європейську безпеку без участі Європи. Безпека України, Європи, трансатлантична та глобальна безпека взаємопов'язані;
      • будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;
        • будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними та такими, яким можна довіряти, гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії;
          • мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

            5. Досягнення "миру через силу" вимагає, щоб Україна перебувала у максимально сильній можливій позиції, з власним потужним військовим і оборонним потенціалом як важливим компонентом. Це стосується до, під час і після переговорів про припинення війни. З цією метою Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, надавати посилену політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, а також посилювати тиск на росію, зокрема шляхом подальших санкцій та посилення виконання існуючих заходів, щоб послабити її здатність продовжувати вести агресивну війну.

            6. Європейський Союз продовжить надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку. У 2025 році він надасть Україні 30,6 мільярда євро, причому виплати з програми Ukraine Facility, як очікується, досягнуть 12,5 мільярда євро, а 18,1 мільярда євро в межах ініціативи G7 ERA буде погашено за рахунок надприбутків, отриманих від іммобілізованих російських активів. Європейська Рада закликає Комісію швидко вжити всіх необхідних заходів для авансового фінансування в межах вищевказаних інструментів. Вона також настійно закликає Комісію та держави-члени використовувати всі варіанти в межах Ukraine Facility для збільшення фінансової підтримки Україні.

            7. Європейська рада розглянула роботу з надання військової підтримки Україні. На додаток до коштів, уже виділених для України на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідного навчання та обладнання для українських бригад, а також інші потреби, які Україна може мати. У цьому плані підкреслюється важлива роль Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). Європейська Рада закликає Раду (ЄС) швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема ініціативами Верховного представника, щодо координації посилення військової підтримки ЄС Україні, включаючи компонент військових потреб ініціативи G7 ERA.

            8. Україна, здатна ефективно захищати себе, є невід’ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. У цьому контексті Європейський Союз та держави-члени зобов’язуються сприяти підготовці та оснащенню Збройних Сил України та активізувати роботу з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з європейською оборонною промисловістю.

            9. У світлі переговорів про всеосяжний, справедливий і тривалий мир Європейський Союз і держави-члени готові продовжувати сприяти гарантіям безпеки на основі їх відповідних повноважень і можливостей, відповідно до міжнародного права, у тому числі шляхом вивчення можливого використання інструментів спільної політики безпеки і оборони (CSDP). Гарантії безпеки мають здійснюватися разом з Україною, а також з однодумцями та партнерами по НАТО.

            10. Європейська рада нагадує, що вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надані з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

            11. Європейська рада наголошує на невід'ємному праві України обирати власну долю на основі Статуту ООН і міжнародного права. Європейський Союз посилить підтримку реформаторських зусиль України на її шляху до членства в ЄС.

            12. Європейська рада закликає Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля щодо пошуку працюючих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлене Словаччиною.

            13. Європейська рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.

            Яка позиція Угорщини та Словаччини

            За даними Euractiv, заяву про підтримку України підтримали лише 26 країн, "а Орбан - союзник Дональда Трампа та володимира путіна – залишився в затятій опозиції, як і передбачала більшість лідерів".

            Це не перший випадок в новітній історії, коли лідери ЄС приймають окрему заяву без підтримки Угорщини. Але те, що вони зробили в четвер, "свідчить про явний намір, що "коаліція охочих" знайде шляхи для надсилання більшої фінансової та військової допомоги Україні, у той час, як Сполучені Штати відходять", зауважує Euractiv.

            Угорщина, як повідомляється, не могла погодитися із заявою.

            Словаччину, як пише видання, очолювану проросійським Робертом Фіцо, "вдалося переконати підтримати текст по Україні завдяки включенню в останню хвилину формулювання про пошук "працездатних рішень" для її поточної суперечки щодо постачання газу з Києвом – хоча поступка була значно послаблена в останні години саміту".

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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