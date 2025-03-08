Франція та Німеччина сперечаються через план на 150 млрд євро на оборону ЄС - FT

Запропоноване вливання 150 млрд євро в оборонну промисловість ЄС стало новою "гарячою точкою" у давній битві між Францією та Німеччиною з приводу переозброєння континенту і того, чи мають бути включені країни за межами блоку, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Налякана погрозами президента США Дональда Трампа покласти край поколінням американського захисту, Європа пообіцяла різко збільшити витрати на оборону та наростити свої внутрішні можливості, які скоротилися після холодної війни., пише видання.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала залучити 150 млрд євро, які будуть надані у кредит країнам-членам для стимулювання їхнього військового виробництва. Хоча спільна ідея отримала одностайну політичну підтримку, деталі все ще опрацьовуються, і ведеться активне лобіювання того, чи можна витратити гроші на зброю, зроблену за межами блоку.

Під час саміту ЄС у четвер кілька лідерів, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца, заявили, що ініціатива має бути відкрита для однодумців із країн, які не входять до ЄС. "Для нас дуже важливо, щоб проекти, які можуть бути підтримані цим, були відкриті для країн, які не є частиною Європейського Союзу, але тісно співпрацюють, таких як Велика Британія, Норвегія, Швейцарія чи Туреччина", - сказав Шольц.

Однак президент Франції Еммануель Макрон, який давно підтримує збільшення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва, заявив, що "витрати не повинні спрямовуватися на нові готові комплекти, які знову ж таки не є європейськими".

Для прогалин у критично важливих можливостях Європи - включаючи протиповітряну оборону, дальні удари, розвідку, рекогносцювання та націлювання - "метод полягає в тому, щоб визначити найкращих бізнесменів та підприємства, які у нас є", додав він.

Він також сказав, що кожній державі-члену ЄС буде запропоновано "переглянути замовлення, щоб побачити, чи можна надати пріоритет європейським замовленням".

Брюссельські дипломати стурбовані тим, що ініціативу на 150 млрд євро буде зірвано тим самим аргументом, який більше року відкладав угоду щодо європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme), фонду на 1,5 млрд євро, що виділяє гранти на оборону. Зусилля щодо її реалізації зупинилися цієї зими після того, як Париж вимагав обмежити частку, яку можна витратити на компоненти, що з-поза меж ЄС, та заборонити продукти із захистом інтелектуальної власності з третіх країн.

Старші посадові особи Єврокомісії, яким доручено розробити докладну пропозицію протягом наступних 10 днів, були покликані тісно взаємодіяти з Парижем, Берліном та іншими столицями, щоб переконатися, що вона не буде заблокована, коли буде представлена ​​на схвалення державами-членами, пише видання.

"У цьому питанні потрібно зробити велику роботу. Його не було тиждень тому, і його потрібно підготувати менш як за два тижні, - сказав представник ЄС. - Будуть досягнуті компроміси".

Польський уряд, який нині головує в ЄС і якому доручено головувати на міністерських засіданнях блоку, перебуватиме під тиском, щоб виробити швидку угоду, пише видання. Ініціативу можна схвалити більшістю з 27 держав ЄС, але французька підтримка розглядається як необхідна, навіть якщо країна може опинитися в меншості - як показує прецедент EDIF.

"Ми знаходимося на етапі, коли це потрібно просто залагодити в ім'я швидкості, а не досконалості, - сказав дипломат ЄС, який брав участь у переговорах. - Але якщо було небажання вкласти 1,5 млрд євро, із запереченням Франції, як ми очікуємо отримати 150 мільярдів євро?"

Єврокомісія відмовилася від коментарів.

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