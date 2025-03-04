ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38309 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 64845 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65391 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68589 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79709 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62662 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60284 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129364 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83272 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234321 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13192 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12569 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28350 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10959 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11859 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97585 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129363 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234320 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409801 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18243 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24291 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25104 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26959 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77248 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну

Київ • УНН

 • 112130 перегляди

Урсула фон дер Ляєн презентувала план "переозброєння Європи" з новими фінансовими інструментами. План передбачає мобілізацію 800 млрд євро та включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб.

ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила сьогодні план "переозброєння Європи" (ReArm Europe), пише УНН.

Деталі

"Європа готова значно збільшити витрати на оборону. Як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе набагато більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку", - сказала фон дер Ляєн.

"Ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської ради у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план ReArm Europe. Цей набір пропозицій спрямований на те, як використовувати всі фінансові важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборону. Терміново зараз, але також протягом більш тривалого часу протягом цього десятиліття", - вказала голова Єврокомісії.

Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico 04.03.25, 10:00 • 97916 переглядiв

"Ми живемо в небезпечні часи. Безпека Європи знаходиться під серйозною загрозою. Сьогодні я представляю план ReArm Europe", - зазначила фон дер Ляєн також у X.

З її слів, план ReArm Europe означає:

  • більше фіскального простору для національного державного фінансування оборони через положення щодо звільнення від зобов'язань;
    • новий інструмент для кредитування країнам ЄС на найбільш необхідні оборонні спроможності (150 мільярдів євро);
      • гнучкіше використання фінансування ЄС для інвестицій в оборону;
        • більше приватного капіталу, мобілізованого через Союз заощаджень та інвестицій (Savings and Investment Union) та ЄІБ (останні два напрямки).

          Говорячи про другий пункт плану, фон дер Ляєн вказала, що в основному йдеться про те, щоб витрачати краще – і витрачати разом. "Ми говоримо про загальноєвропейські сфери спроможностей. Наприклад: протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками; а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер- до військової мобільності", - розповіла вона.

          "Звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку України. Отже, негайне військове обладнання для України. Цей підхід до спільних закупівель також зменшить витрати, зменшить фрагментацію, підвищить сумісність і зміцнить нашу оборонно-промислову базу. І це може бути на користь Україні, як я щойно описала. Отже, це момент для Європи, і ми повинні його виправдати", - вказала фон дер Ляєн.

          "На завершення: Європа готова взяти на себе відповідальність. ReArm Europe може мобілізувати близько 800 мільярдів євро для безпечної та стійкої Європи. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами по НАТО. Це момент для Європи. І ми готові посилюватися", - наголосила вона.

          ЄС готує найбільшу безпекову ініціативу з часів холодної війни: Bloomberg дізнався три елементи плану27.02.25, 11:41 • 64211 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаПолітикаНовини Світу
          Європейська комісія
          NATO
          Європа
          Урсула фон дер Ляєн
          Україна
          Brent
          $64.76
          Bitcoin
          $82,201.50
          S&P 500
          $5,330.87
          Tesla
          $262.04
          Газ TTF
          $33.67
          Золото
          $3,135.91
          Ethereum
          $1,632.93