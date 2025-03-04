ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила сьогодні план "переозброєння Європи" (ReArm Europe), пише УНН.

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"Європа готова значно збільшити витрати на оборону. Як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе набагато більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку", - сказала фон дер Ляєн.

"Ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської ради у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план ReArm Europe. Цей набір пропозицій спрямований на те, як використовувати всі фінансові важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборону. Терміново зараз, але також протягом більш тривалого часу протягом цього десятиліття", - вказала голова Єврокомісії.

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"Ми живемо в небезпечні часи. Безпека Європи знаходиться під серйозною загрозою. Сьогодні я представляю план ReArm Europe", - зазначила фон дер Ляєн також у X.

З її слів, план ReArm Europe означає:

більше фіскального простору для національного державного фінансування оборони через положення щодо звільнення від зобов'язань;

новий інструмент для кредитування країнам ЄС на найбільш необхідні оборонні спроможності (150 мільярдів євро);

гнучкіше використання фінансування ЄС для інвестицій в оборону;

більше приватного капіталу, мобілізованого через Союз заощаджень та інвестицій (Savings and Investment Union) та ЄІБ (останні два напрямки).

Говорячи про другий пункт плану, фон дер Ляєн вказала, що в основному йдеться про те, щоб витрачати краще – і витрачати разом. "Ми говоримо про загальноєвропейські сфери спроможностей. Наприклад: протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками; а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер- до військової мобільності", - розповіла вона.

"Звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку України. Отже, негайне військове обладнання для України. Цей підхід до спільних закупівель також зменшить витрати, зменшить фрагментацію, підвищить сумісність і зміцнить нашу оборонно-промислову базу. І це може бути на користь Україні, як я щойно описала. Отже, це момент для Європи, і ми повинні його виправдати", - вказала фон дер Ляєн.

"На завершення: Європа готова взяти на себе відповідальність. ReArm Europe може мобілізувати близько 800 мільярдів євро для безпечної та стійкої Європи. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами по НАТО. Це момент для Європи. І ми готові посилюватися", - наголосила вона.

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