Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається сьогодні представити свій інструментарій для збільшення витрат ЄС на оборону. Але інший важливий пункт порядку денного саміту Європейської ради - величезне нове вливання допомоги для України - перебуває під питанням, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Не чекайте, що ЄС зробить щось нове, щоб заповнити порожнечу, залишену США, коли європейські лідери зберуться у четвер", - пише видання.

Очікуйте, що Угорщина візьме на себе провину за заморожування €20-мільярдного збільшення допомоги Києву. Будапешт може більше погоджуватися на ширше нарощування оборонних витрат ЄС, але він категорично проти пакету допомоги Україні - вказує видання.

"Чітке посилання на нове виділення військового фінансування, запропоноване головою зовнішньої політики Каєю Каллас, було вирізано з останнього проекту висновків Ради, який сьогодні мають перевірити посли ЄС", - ідеться у публікації.

Зміна, як вказано, "відбулася після того, як Будапешт наклав вето на попередню версію під час останньої зустрічі цих послів".

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Президент Євроради Антоніу Кошта у листі від 3 березня, за даними видання, "здається, визнав поразку в своїй кампанії (яка включала тривалий обід у Будапешті), щоб залучити прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до цього пакету допомоги". "Я відзначаю, що існує розбіжність щодо шляху досягнення миру і, зокрема, підходу "мир через силу", - написав Кошта Орбану. У той же час Кошта вказав на "широку згоду" щодо необхідності для Європи стати "більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною" для боротьби з безпековими викликами.

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Орбан і словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо публічно висловили свої заперечення. "Проте дипломати кажуть за лаштунками, що інші столиці, включаючи Париж, так само раді бачити, що пакет фінансування просувається повільно", - пише видання.

Фон дер Ляєн, швидше за все, запропонує креативніші способи змусити країни-члени, які неохоче беруть участь, підтримувати Україну, а не надавати допомогу. а словами дипломата, однією з можливостей було б вимагати, щоб 20 відсотків нових кредитів, доступних для видатків на оборону, було спрямовано на допомогу Києву - пише видання.

При цьому зауважується, що ЄС уже виділив 60 мільярдів євро військової допомоги Україні на 2025 рік, і ці гроші не підлягають сумніву.

"Хоча посилання на збільшення фінансування від Каллас зникло, формулювання гарантій безпеки було посилено в новому проекті", - стверджує видання.

Раніше лідери пропонували Каллас "оцінити умови" для внесків у гарантію безпеки. Тепер у тексті сказано, що "Європейський Союз і держави-члени готові й надалі сприяти забезпеченню гарантій безпеки", пише видання.

При цьому Франція почала обговорювати використання конфіскованих російських активів як важеля, щоб змусити росію дотримуватися можливого припинення вогню, повідомляє FT.

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