Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37981 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 64124 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 64860 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68245 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79391 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62475 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60139 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129062 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83213 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234091 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
75%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12698 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12094 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27835 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10427 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11339 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97325 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129061 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234090 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409625 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18170 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24227 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25040 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26893 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77189 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico

Київ • УНН

 • 97916 перегляди

Урсула фон дер Ляєн представить план збільшення оборонних витрат ЄС. Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, але може підтримати загальне збільшення оборонного бюджету.

Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається сьогодні представити свій інструментарій для збільшення витрат ЄС на оборону. Але інший важливий пункт порядку денного саміту Європейської ради - величезне нове вливання допомоги для України - перебуває під питанням, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Не чекайте, що ЄС зробить щось нове, щоб заповнити порожнечу, залишену США, коли європейські лідери зберуться у четвер", - пише видання.

Очікуйте, що Угорщина візьме на себе провину за заморожування €20-мільярдного збільшення допомоги Києву. Будапешт може більше погоджуватися на ширше нарощування оборонних витрат ЄС, але він категорично проти пакету допомоги Україні

- вказує видання.

"Чітке посилання на нове виділення військового фінансування, запропоноване головою зовнішньої політики Каєю Каллас, було вирізано з останнього проекту висновків Ради, який сьогодні мають перевірити посли ЄС", - ідеться у публікації.

Зміна, як вказано, "відбулася після того, як Будапешт наклав вето на попередню версію під час останньої зустрічі цих послів".

Угорщина заблокувала проект ЄС по гарантіях безпеки і новій військовій допомозі для України - Politico03.03.25, 10:37 • 34709 переглядiв

Президент Євроради Антоніу Кошта у листі від 3 березня, за даними видання, "здається, визнав поразку в своїй кампанії (яка включала тривалий обід у Будапешті), щоб залучити прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до цього пакету допомоги". "Я відзначаю, що існує розбіжність щодо шляху досягнення миру і, зокрема, підходу "мир через силу", - написав Кошта Орбану. У той же час Кошта вказав на "широку згоду" щодо необхідності для Європи стати "більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною" для боротьби з безпековими викликами.

Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав03.03.25, 14:00 • 69392 перегляди

Орбан і словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо публічно висловили свої заперечення. "Проте дипломати кажуть за лаштунками, що інші столиці, включаючи Париж, так само раді бачити, що пакет фінансування просувається повільно", - пише видання.

Фон дер Ляєн, швидше за все, запропонує креативніші способи змусити країни-члени, які неохоче беруть участь, підтримувати Україну, а не надавати допомогу. а словами дипломата, однією з можливостей було б вимагати, щоб 20 відсотків нових кредитів, доступних для видатків на оборону, було спрямовано на допомогу Києву

- пише видання.

При цьому зауважується, що ЄС уже виділив 60 мільярдів євро військової допомоги Україні на 2025 рік, і ці гроші не підлягають сумніву.

"Хоча посилання на збільшення фінансування від Каллас зникло, формулювання гарантій безпеки було посилено в новому проекті", - стверджує видання.

Раніше лідери пропонували Каллас "оцінити умови" для внесків у гарантію безпеки. Тепер у тексті сказано, що "Європейський Союз і держави-члени готові й надалі сприяти забезпеченню гарантій безпеки", пише видання.

При цьому Франція почала обговорювати використання конфіскованих російських активів як важеля, щоб змусити росію дотримуватися можливого припинення вогню, повідомляє FT.

Франція запропонувала використати активи рф як гарантію безпеки України - FT04.03.25, 03:27 • 23964 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейська Рада
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93