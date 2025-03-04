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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36126 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Франція запропонувала використати активи рф як гарантію безпеки України - FT

Київ • УНН

 • 23964 перегляди

За даними видання, у Парижі хочуть використати загрозу конфіскації активів рф як гарантію безпеки для Києва. Водночас ця пропозиція була схвалена союзниками Франції в Європі, проте сторони ще далекі від її узгодження.

Франція запропонувала використати активи рф як гарантію безпеки України - FT

Франція запропонувала європейським партнерам конфіскувати заморожені суверенні активи російської федерації в разі порушення країною-агресоркою режиму припинення вогню в Україні, якщо його буде встановлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

За даними джерел видання, у Парижі хочуть використати загрозу конфіскації активів рф як гарантію безпеки для Києва. Зазначається, що ця пропозиція була схвалена союзниками Франції в Європі, проте сторони ще далекі від її узгодження.

Прихильники припинення вогню бачать у цьому спосіб примусити росію до будь-якої угоди та надати Києву гарантії

- йдеться у статті.

Також зазначається, що європейські держави хочуть використати заблоковані активи як "важіль впливу" на москву.

Нагадаємо

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у країн Заходу немає єдиної позиції щодо конфіскації арештованих російських активів. За його словами, деякі країни "побоюються наслідків або для євро, або для банківської системи".

Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує25.02.25, 15:52 • 27538 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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