У Заходу немає єдності щодо конфіскації арештованих активів рф - Туск
Київ • УНН
Прем'єр Польщі заявив про відсутність єдиної позиції щодо конфіскації арештованих російських активів серед західних країн. Деякі держави побоюються наслідків для євро та банківської системи.
У країн Заходу немає єдиної позиції щодо конфіскації арештованих російських активів. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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За його словами, така невизначеність склалася навіть попри те, що європейські лідери погоджуються з доцільністю цієї ідеї. Як сказав Туск, деякі країни "побоюються наслідків або для євро, або для банківської системи".
"Польща дуже сильно наполягає на цьому, але, будьмо реалістами: оскільки ми не в єврозоні, наш голос у цій дискусії не буде вирішальним", - зазначив він.
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У лютому голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що кількість країн у ЄС, як підтримують конфіскацію заморожених російських активів, збільшилася.
Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує25.02.25, 15:52 • 27538 переглядiв