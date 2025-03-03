У Заходу немає єдності щодо конфіскації арештованих активів рф - Туск

У країн Заходу немає єдиної позиції щодо конфіскації арештованих російських активів. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

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За його словами, така невизначеність склалася навіть попри те, що європейські лідери погоджуються з доцільністю цієї ідеї. Як сказав Туск, деякі країни "побоюються наслідків або для євро, або для банківської системи".

"Польща дуже сильно наполягає на цьому, але, будьмо реалістами: оскільки ми не в єврозоні, наш голос у цій дискусії не буде вирішальним", - зазначив він.

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У лютому голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що кількість країн у ЄС, як підтримують конфіскацію заморожених російських активів, збільшилася.

Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує