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Каллас: нова країна підтримала конфіскацію російських активів, але угоди ще немає

Каллас: нова країна підтримала конфіскацію російських активів, але угоди ще немає

Київ • УНН

 • 25969 перегляди

Кая Каллас повідомила про збільшення кількості країн ЄС, що підтримують конфіскацію заморожених російських активів. Проте голова дипломатії ЄС не очікує досягнення угоди в березні через відсутність одностайної підтримки.

Кількість країн у Європейському Союзі, як підтримують конфіскацію заморожених російських активів, збільшилася, повідомила під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ голова дипломатії блоку Кая Каллас, зауваживши при цьому, що не надто оптимістична щодо досягнення угоди в березні, пише УНН.

Деталі

"Нам потрібна підтримка всіх для цього, і поки що ми не маємо підтримки для цього. Березень розпочнеться цієї суботи, тому я не так оптимістична, що ми досягнемо угоди в березні. Але в той же час я повинна сказати, що робота триває, і також сказати, що під час цієї Ради ЄС із закордонних справ була ще одна країна, яка була проти того, рушила далі і приєдналася", - відповіла голова дипломатії ЄС Кая Каллас на запитання, що є ймовірність досягнення рішення щодо того, яким чином конфісковувати заморожені російські активи, у березні.

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомляло, що країни ЄС вивчають можливість повної конфіскації заморожених активів російського центрального банку для використання Україною, оцінюючи юридичні та фінансові наслідки такого кроку.

ЄС шукає шляхи вилучення частини заморожених 280 мільярдів доларів росії - Bloomberg22.02.25, 20:30 • 43074 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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