Україна не отримає запрошення до НАТО найближчим часом - посол США при Альянсі

Попри оприлюднення Плану перемоги, який сьогодні у ВР озвучив президент Володимир Зеленський, Україна найближчим часом не отримає запрошення до Альянсу. Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, передає Голос Америки, пише УНН.

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У розмові із журналістами вона пояснила, що позиція партнерів, і, зокрема США, щодо надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО залишається незмінною.

Я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до Альянсу