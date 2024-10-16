Україна не отримає запрошення до НАТО найближчим часом - посол США при Альянсі
Київ • УНН
Глава місії США при НАТО заявила, що партнери не готові запросити Україну до Альянсу в короткостроковій перспективі. Позиція НАТО щодо членства України залишається незмінною, але Захід продовжить підтримувати країну.
Попри оприлюднення Плану перемоги, який сьогодні у ВР озвучив президент Володимир Зеленський, Україна найближчим часом не отримає запрошення до Альянсу. Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, передає Голос Америки, пише УНН.
Деталі
У розмові із журналістами вона пояснила, що позиція партнерів, і, зокрема США, щодо надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО залишається незмінною.
Я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до Альянсу
А втім, вона підкреслила, що Захід продовжить підтримувати України. Зокрема вона запевнила, що за результатами міністерської зустрічі партнери оголосять про нові пакети підтримки для ЗСУ.
Сміт також зауважила, що українська сторона просить про додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерії, боєприпаси та бронетехніку.
Доповнення
Разом з тим генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наразі не може підтримати План перемоги, який озвучив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
У середу, 16 жовтня, під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. Одним із п’яти пунктів плану є запрошення України вступити в НАТО вже "зараз".