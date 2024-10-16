Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшее время - посол США при Альянсе

Несмотря на обнародование Плана победы, который сегодня в ВР озвучил президент Владимир Зеленский, Украина в ближайшее время не получит приглашение в Альянс. Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, передает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

В разговоре с журналистами она объяснила, что позиция партнеров, и, в частности США, относительно предоставления Украине официального приглашения на вступление в НАТО остается неизменной.

Я думаю, что позиция НАТО по этому поводу очень четкая. Об этом мы заявляли этим летом на 75-м юбилейном саммите, что Украина идет необратимым путем к членству, а также о том, что Украина станет членом Альянса. Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы продолжим разговоры с нашими друзьями в Украине о том, какими путями они могут продвигаться в Альянс - отмечает американский дипломат.

А впрочем, она подчеркнула, что Запад продолжит поддерживать Украину. В частности она заверила, что по результатам министерской встречи партнеры объявят о новых пакетах поддержки для ВСУ.

Смит также отметила, что украинская сторона просит о дополнительных средствах противовоздушной обороны, артиллерии, боеприпасах и бронетехнике.

Дополнение

Вместе с тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс пока не может поддержать План победы, который озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним,

В среду, 16 октября, во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Одним из пяти пунктов плана является приглашение Украины вступить в НАТО уже «сейчас».