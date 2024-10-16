НАТО наразі не може підтримати План перемоги Зеленського: Рютте назвав причину
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не може підтримати План перемоги Зеленського, але розгляне його за зачиненими дверима. НАТО продовжує твердо підтримувати Україну у боротьбі проти РФ.
Наразі Північноатлантичний альянс не може підтримати План перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський. А втім, НАТО впевнено стоїть на підтримці України. Про це під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте передає Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
Марк Рютте зазначив, що план буде розглянутий за зачиненими дверима з союзниками, і можуть бути різні думки щодо його деталей. Генсек пояснив, зо з огляду на це наразі утримується від коментарів щодо кожного пункту Плану.
Нам потрібно буде заглибитись, зрозуміти, що в ньому. (...) Це не означає, що я можу сказати зараз, що я підтримую увесь план. Це було б дещо складно, бо там є багато моментів, в яких треба розібратися
Він також підкреслив, що представлення Плану перемоги це сильний сигнал від президента України Володимира Зеленського та його команди.
Рютте також підкреслив, що союзники України, зокрема НАТО твердо підтримують Україну у боротьбі проти рф.
Нагадаємо
Президент Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.