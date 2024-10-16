НАТО пока не может поддержать План победы Зеленского: Рютте назвал причину

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  11983 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  37895 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  48387 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  51958 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  50322 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  60026 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  69149 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  63411 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  55678 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  47753 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден планирует созвать "европейскую четверку" во время визита в Германию на этой неделе - CNN

Байден планирует созвать "европейскую четверку" во время визита в Германию на этой неделе - CNN

  •  21577 просмотра
Ваучеры на обучение смогут получить больше украинцев - Минэкономики

Ваучеры на обучение смогут получить больше украинцев - Минэкономики

  •  20876 просмотра
Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине

Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине

  •  17837 просмотра
Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты

Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты

  •  27272 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  89274 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  89274 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  137068 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  121318 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  123652 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  143889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  107422 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  73042 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  123165 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  125623 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  111392 просмотра
Актуальное
НАТО пока не может поддержать План победы Зеленского: Рютте назвал причину

НАТО пока не может поддержать План победы Зеленского: Рютте назвал причину

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 15:23  •  6524 просмотра

Read in English

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не может поддержать План победы Зеленского, но рассмотрит его за закрытыми дверями. НАТО продолжает твердо поддерживать Украину в борьбе против РФ.

Сейчас Североатлантический альянс не может поддержать План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, НАТО уверенно стоит на поддержке Украины. Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Марк Рютте отметил, что план будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками, и могут быть разные мнения относительно его деталей. Генсек пояснил, что в связи с этим пока воздерживается от комментариев по каждому пункту Плана. 

Нам нужно будет углубиться, понять, что в нем (...) Это не значит, что я могу сказать сейчас, что я поддерживаю весь план. Это было бы несколько сложно, потому что там есть много моментов, в которых надо разобраться

- заявил генеральный секретарь НАТО. 

Он также подчеркнул, что представление Плана победы это сильный сигнал от президента Украины Владимира Зеленского и его команды. 

Рютте также подчеркнул, что союзники Украины, в частности НАТО твердо поддерживают Украину в борьбе против РФ.

Напомним,

Президент Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина