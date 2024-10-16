НАТО пока не может поддержать План победы Зеленского: Рютте назвал причину

Сейчас Североатлантический альянс не может поддержать План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, НАТО уверенно стоит на поддержке Украины. Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Марк Рютте отметил, что план будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками, и могут быть разные мнения относительно его деталей. Генсек пояснил, что в связи с этим пока воздерживается от комментариев по каждому пункту Плана.

Нам нужно будет углубиться, понять, что в нем (...) Это не значит, что я могу сказать сейчас, что я поддерживаю весь план. Это было бы несколько сложно, потому что там есть много моментов, в которых надо разобраться