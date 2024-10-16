НАТО пока не может поддержать План победы Зеленского: Рютте назвал причину
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не может поддержать План победы Зеленского, но рассмотрит его за закрытыми дверями. НАТО продолжает твердо поддерживать Украину в борьбе против РФ.
Сейчас Североатлантический альянс не может поддержать План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, НАТО уверенно стоит на поддержке Украины. Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Марк Рютте отметил, что план будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками, и могут быть разные мнения относительно его деталей. Генсек пояснил, что в связи с этим пока воздерживается от комментариев по каждому пункту Плана.
Нам нужно будет углубиться, понять, что в нем (...) Это не значит, что я могу сказать сейчас, что я поддерживаю весь план. Это было бы несколько сложно, потому что там есть много моментов, в которых надо разобраться
Он также подчеркнул, что представление Плана победы это сильный сигнал от президента Украины Владимира Зеленского и его команды.
Рютте также подчеркнул, что союзники Украины, в частности НАТО твердо поддерживают Украину в борьбе против РФ.
Напомним,
Президент Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.