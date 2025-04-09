Федеральный судья приостановил попытки администрации Трампа ликвидировать "Голос Америки". Иск подали журналисты и профсоюзы, считая действия администрации нарушением свободы слова.
Сотрудники, журналисты и профсоюзы "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия финансируемых правительством США новостных агентств. Они считают, что это нарушает их право на журналистскую свободу.
Радио Свободная Европа/Радио Свобода подали в суд на администрацию Трампа из-за попыток лишить организацию финансирования. Сеть может уволить персонал, если финансирование не возобновится.
Администрация Трампа увольняет работников «Голоса Америки» и других СМИ, финансируемых США. Подрядчикам сообщено о прекращении работы и доступа к зданиям.
Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество со своими сотрудниками, работающими по персональным контрактам. Контракты будут официально завершены 31 марта 2025 года.
Правительство Чехии поднимает вопрос в ЕС о поддержке вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Министр иностранных дел Чехии подчеркивает, что закрытие вещателей было бы потерей для демократии.
Администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" из-за нарушения стандартов, уклонения от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях.
Президент Радио Свобода Стивен Капус заявил, что сокращение финансирования Радио Свобода является подарком для Ирана, Китая и автократических режимов, которые только укрепят свои позиции.
Украинская служба "Голоса Америки" временно прекратила работу, сотрудники отправлены в отпуск. Решение приняли на фоне сокращения финансирования медиаорганизаций США.
Украинский журналист Остап Яриш объявил о завершении сотрудничества с Голосом Америки, где работал с 2019 года. По данным Детектор Медиа, увольнение произошло после проверки Департамента DOGE под руководством Илона Маска.
В 2024 году количество погибших гражданских в Украине увеличилось на 16%, а количество авиаударов выросло втрое. Атаки рф затронули 24 из 27 регионов Украины, больше всего пострадали прифронтовые области.
Спецпосланник США Кит Келлог посетит Киев 20 февраля и примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп анонсировал разговор с Зеленским на этой неделе.
Возле отеля "Хилтон" в Вашингтоне состоялась акция протеста против участия российских евангелистских пасторов в Национальном молитвенном завтраке США. Активисты требуют запретить въезд лицам, которые поддерживают российскую агрессию.
Согласно информации, новые указания Госдепа США о приостановлении иностранной помощи не касаются военной поддержки Украины. Распоряжение о временном прекращении финансирования будет действовать 90 дней.
Пентагон подтвердил, что указ Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не касается военной помощи Украине. Документ влияет только на программы развития, но не на контракты USAI и PDA.
Во время дискуссии в Вашингтоне советники по нацбезопасности США Салливан и Волц определили Китай главным вызовом для США. Война в Украине не вошла в перечень основных угроз национальной безопасности.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Ожидается объявление последнего пакета военной помощи от администрации Байдена на 500 млн долларов.
Лавров заявил об отмене моратория на развертывание ракет с ядерными боеголовками. Решение принято в ответ на планы США разместить ракеты в Германии с 2026 года.
Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке, стал новым спецпредставителем США по Украине. Курт Волкер, предыдущий спецпредставитель, одобрил это назначение, отметив опыт Келлога и его тесные связи с Трампом.
Дональд Трамп объявил о намерении назначить свою союзницу Кари Лейк руководителем «Голоса Америки». Бывшая телеведущая и неудачная кандидатка на выборах в Аризоне пообещала «вести хронику достижений Америки».
Дональд Трамп номинировал Брук Роллинз, президента America First Policy Institute, на должность министра сельского хозяйства США. Она будет отвечать за защиту американских фермеров и консультировать по налоговым льготам на биотопливо.
По оценкам стран G20, Северная Корея может предоставить россии до 100 тысяч военных для войны в Украине. Уже сейчас в курской области находится более 10 тысяч северокорейских военных.
Президенты США и Китая встретятся 16 ноября на саммите АТЭС в Лиме для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. Среди тем - военные контакты, поддержка Китаем рф, кибератаки и права человека.
Избиратели в семи штатах США поддержали защиту права на аборты, включая Монтану. Три штата - Флорида, Небраска и Южная Дакота - отклонили конституционное право на аборт.
Глава миссии США при НАТО заявила, что партнеры не готовы пригласить Украину в Альянс в краткосрочной перспективе. Позиция НАТО относительно членства Украины остается неизменной, но Запад продолжит поддерживать страну.
На оккупированных РФ территориях Украины находится около 1,7 млн культурных артефактов. Министр культуры Точицкий заявил о работе с партнерами по выявлению и возвращению похищенных ценностей.
Министр культуры Украины Николай Точицкий заявил, что национальный телемарафон «Единые новости» будет продолжать вещание, пока идет война. Он отметил важность марафона для противодействия российской пропаганде.
Американская разведка предупреждает об усилении иностранного влияния на выборы в США. россия стремится к победе Трампа, Иран поддерживает Харрис, а Китай сосредоточен на местных выборах.
Генпрокурор Андрей Костин сообщил о появлении похищенных из украинских музеев артефактов на международном черном рынке. В Офисе генпрокурора создано специальное подразделение для расследования таких преступлений.
Генпрокурор Украины прокомментировал визит путина в Монголию, назвав его попыткой создать прецедент для других стран Римского статута. Костин подчеркнул, что международное правосудие продолжает работать.