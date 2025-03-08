Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша
Киев • УНН
Украинский журналист Остап Яриш объявил о завершении сотрудничества с Голосом Америки, где работал с 2019 года. По данным Детектор Медиа, увольнение произошло после проверки Департамента DOGE под руководством Илона Маска.
Украинский журналист Остап Яриш прекратил сотрудничество с украинской службой Голоса Америки, где он работал с 2019 года. Подробности увольнения он не уточнил. Об этом корреспондент написал на своей странице в Facebook в пятницу, 7 марта, передает УНН.
Новости быстро разлетаются. Так быстро, что мои родные и друзья узнали о них из медиа еще до того, как я успел им рассказать. Если коротко – да, мы с Гласом Америки прекратили сотрудничество
Он пообещал позже опубликовать подробности о причинах и обстоятельствах своего увольнения и отметил, что в настоящее время не будет давать дополнительных комментариев.
Отдельно – большое спасибо за сотни сообщений со словами поддержки. Все вижу, всем обязательно отвечу. О том, что дальше – также расскажу позже. На связи
По информации шеф-редактора Детектор Медиа Наталии Лигачевой, которую она опубликовала в Facebook, журналиста уволили после проверки Департамента DOGE, которым управляет американский миллиардер Илон Маск.
Напоминаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что миллиардер Илон Маск больше не будет иметь полномочий принимать ключевые решения по политике и персоналу в правительстве.
Это заявление Трамп сделал после созыва кабинета, во время которого он четко отметил, что Маск может лишь предоставлять рекомендации департаментам, но не принимать окончательные решения. Маск присутствовал в кабинете во время этого заявления.
Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны основателя компании Tesla, миллиардера и руководителя Департамента эффективности государственного управления.
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