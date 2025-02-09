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Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Киев  •  УНН

 • 5578 просмотра

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Илон Маск призвал прекратить финансирование американских международных медиа "Голос Америки" и "Радио Свобода". Миллиардер считает эти медиа "левыми радикалами", которые тратят миллиард долларов налогоплательщиков ежегодно.

Американский миллиардер Илон Маск, который получил статус "специального госслужащего" в администрации президента США Дональда Трампа, призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Об этом он написал на своей платформе Х, пишет УНН.

Европа теперь свободна (не считая душной бюрократии). Их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков,

- заявил Маск.

Справочно

Голос Америки (Voice of America) - это международная медиа-языковая организация, которая работает более чем на 40 языках онлайн, на радио и телевидении. Глобальная еженедельная аудитория составляет около 354 миллионов человек и имеет программы на 49 языках, согласно его веб-сайту.

Во время своего первого президентского срока Трамп имел конфликты с Voice of America и обвинял медиа в распространении китайской пропаганды после того, как вышел сюжет о световом шоу, которое отмечало повторное открытие Уханя, города, где впервые возникла пандемия коронавируса.

Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) - это независимая медиакорпорация, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЕ/РС руководствуется законодательством США для предоставления точного, объективного и профессионального журналистского продукта для своей аудитории. Американским правительственным чиновникам, включая руководство USAGM, запрещено вмешиваться в журналистскую подачу информации РВЕ/РС.

Напомним

Дональд Трамп назначил свою союзницу Кари Лейк руководителем "Голоса Америки". Бывшая телеведущая и неудачная кандидатка на выборах в Аризоне пообещала "вести хронику достижений Америки".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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