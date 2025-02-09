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Ілон Маск закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Ілон Маск закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Київ • УНН

 • 45885 перегляди

Ілон Маск закликав припинити фінансування американських міжнародних медіа "Голос Америки" та "Радіо Свобода". Мільярдер вважає ці медіа "лівими радикалами", які витрачають мільярд доларів платників податків щороку.

Американський мільярдер Ілон Маск, який отримав статус "спеціального держслужбовця" в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки". Про це він написав на своїй платформі Х, пише УНН.

Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків,

- заявив Маск.

Довідково

Голос Америки (Voice of America) - це міжнародна медіамовна організація, яка працює більш ніж 40 мовами онлайн, на радіо та телебаченні. Глобальна щотижнева аудиторія якої становить близько 354 мільйонів людей і він має програми 49 мовами, згідно з його веб-сайтом.

Під час свого першого президентського терміну Трамп мав конфлікти з Voice of America і звинувачував медіа у поширенні китайської пропаганди після того, як вийшов сюжет про світлове шоу, яке відзначало повторне відкриття Уханя, міста, де вперше виникла пандемія коронавірусу.

Радіо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) - ц незалежна медіакорпорація, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об’єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.

Нагадаємо

Дональд Трамп призначив свою союзницю Карі Лейк керівником "Голосу Америки". Колишня телеведуча та невдала кандидатка на виборах в Арізоні пообіцяла "вести хроніку досягнень Америки".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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