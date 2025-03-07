Трамп обмежив повноваження Маска в управлінні урядом США - Politico

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мільярдер Ілон Маск більше не матиме повноважень приймати ключові рішення щодо політики та персоналу в уряді. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Цю заяву Трамп зробив після скликання кабінету, під час якого він чітко зазначив, що Маск може лише надавати рекомендації департаментам, але не приймати фінальні рішення. Маск був присутнім у кабінеті під час цієї заяви.

Зустріч відбулася після серії масових звільнень і погроз на адресу державних службовців з боку засновника компанії Tesla, мільярдера і керівника Департаменту ефективності державного управління, що створило широку невизначеність у федеральному уряді і його співробітниках.

Дії DOGE зіткнулися з шаленим опором в суді і критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

Заява Трампа є першим значним кроком по звуженню мандата Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE і його співробітники повинні відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики і темпів впровадження повинні приймати міністри кабінету міністрів.

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Маск приєднався до розмови і дав зрозуміти, що він згоден з директивою Трампа. За інформацією, Маск визнав, що DOGE допустив деякі помилки - повідомлення, яким він поділився раніше на цьому тижні з членами Конгресу.

Трамп підкреслив, що він хоче зберегти хороших людей в уряді і не звільняти в масовому порядку здібних федеральних службовців. Але його адміністрація за останні тижні звільнила десятки тисяч федеральних службовців в численних агентствах в ході серії масових звільнень. Федеральний суддя і голова ради федеральної цивільної служби дійшли висновку, що звільнення не були пов'язані з проблемами продуктивності - і могли порушити закони про цивільну службу.

Поки неясно, чи призведуть рекомендації до повторного найму звільнених працівників.

Згодом Трамп розмістив інформацію про зустріч у Truth Social, пообіцявши проводити подібні зустрічі кожні два тижні.

"У міру того, як міністри дізнаються і розуміють людей, що працюють в різних міністерствах, вони можуть бути дуже точними щодо того, хто залишиться, а хто піде, - написав він. - Ми говоримо "скальпель", а не "сокира". Їх поєднання, Ілона, DOGE та інших великих людей зможе зробити речі на історичному рівні".

Пізніше президент заявив журналістам, що хоче, щоб члени кабінету міністрів "залишили всіх людей, яких ви хочете, всіх, хто вам потрібен".

Але він також сказав, що хоче скорочень, і Маск буде зберігати контроль над процесом скорочення кадрів: "Якщо вони можуть скоротити, це краще. А якщо вони не скоротять, то скороченням займеться Ілон".

Пізніше Маск ретвітнув пост Трампа і назвав його "дуже продуктивною зустріччю".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі представив мільярдера Ілона Маска як очільника Департаменту ефективності уряду.

Також він зазначив, що Маск не був зацікавлений в отриманні цієї посади.