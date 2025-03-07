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Трамп ограничил полномочия Маска в управлении правительством США - Politico

Киев • УНН

 • 14182 просмотра

Дональд Трамп лишил Илона Маска права принимать ключевые решения по политике и персоналу в правительстве США. Маск теперь может только давать рекомендации департаментам, но не будет иметь решающего голоса.

Трамп ограничил полномочия Маска в управлении правительством США - Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил, что миллиардер Илон Маск больше не будет иметь полномочий принимать ключевые решения по политике и персоналу в правительстве. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали 

Это заявление Трамп сделал после созыва кабинета, во время которого он четко указал, что Маск может лишь предоставлять рекомендации департаментам, но не принимать окончательные решения. Маск присутствовал в кабинете во время этого заявления.

Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны основателя компании Tesla, миллиардера и руководителя Департамента эффективности государственного управления, что создало широкую неопределенность в федеральном правительстве и среди его сотрудников.

Действия DOGE столкнулись с яростным сопротивлением в суде и критикой со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев.

Заявление Трампа является первым значительным шагом по сужению мандата Маска. Согласно новым указаниям Трампа, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, политике и темпам внедрения должны принимать министры кабинета министров.

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Маск присоединился к разговору и дал понять, что он согласен с директивой Трампа. По информации, Маск признал, что DOGE допустил некоторые ошибки - сообщение, которым он поделился ранее на этой неделе с членами Конгресса.

Трамп подчеркнул, что он хочет сохранить хороших людей в правительстве и не увольнять массово способных федеральных служащих. Но его администрация за последние недели уволила десятки тысяч федеральных служащих в многочисленных агентствах в ходе серии массовых увольнений. Федеральный судья и председатель совета федеральной гражданской службы пришли к выводу, что увольнения не были связаны с проблемами производительности - и могли нарушить законы о гражданской службе.

Пока неясно, приведут ли рекомендации к повторному найму уволенных работников.

Позже Трамп разместил информацию о встрече в Truth Social, пообещав проводить подобные встречи каждые две недели.

"По мере того, как министры узнают и понимают людей, работающих в различных министерствах, они могут быть очень точными в том, кто останется, а кто уйдет, - написал он. - Мы говорим "скальпель", а не "топор". Их сочетание, Илона, DOGE и других больших людей сможет сделать вещи на историческом уровне".

Позже президент заявил журналистам, что хочет, чтобы члены кабинета министров "оставили всех людей, которых вы хотите, всех, кто вам нужен".

Но он также сказал, что хочет сокращений, и Маск будет сохранять контроль над процессом сокращения кадров: "Если они могут сократить, это лучше. А если они не сократят, то сокращением займется Илон".

Позже Маск ретвитнул пост Трампа и назвал его "очень продуктивной встречей".

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе представил миллиардера Илона Маска как главу Департамента эффективности правительства. 

Также он отметил, что Маск не был заинтересован в получении этой должности. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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