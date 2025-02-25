230 тысяч канадцев требуют лишить Илона Маска гражданства

Более 230 000 канадцев подписали петицию с требованием лишить Илона Маска гражданства и паспорта, обвиняя технологического миллиардера и союзника Трампа в том, что он присоединился к "иностранному правительству, которое пытается уничтожить суверенитет Канады" и участвовал в "деятельности, которая противоречит национальным интересам Канады". Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Маск, который родился в Южной Африке и имеет гражданства Канады и США, играет особую роль во второй администрации Трампа. Он возглавляет US DOGE Service - организацию, которая за последние недели уволила тысячи государственных служащих в рамках сокращения расходов - и продолжает поддерживать Трампа, который призывает Канаду стать 51-м государством и выступает за высокие пошлины для северного соседа США.

Отвечая на петицию, Маск написал в соцсетях: "Канада не является настоящей страной".

Пока Маск пытается получить глобальное политическое влияние, он неоднократно критиковал политику Трюдо и высмеивал канадского лидера, одновременно поддерживая видеоклипы с Пьером Поилиевром, лидером Консервативной партии Канады.

Петиция, автором которой является Чарли Ангус, член парламента и критик Маска, также обвиняет его в использовании своего "богатства и власти, чтобы повлиять на наши выборы", и говорит, что попытки Маска "напасть на суверенитет Канады должны быть рассмотрены". Нужно было собрать 500 подписей, чтобы получить сертификат для представления в Палате общин, нижней палате парламента.

Эксперты считают, что, хотя вероятность успеха петиции мала из-за строгих законов об отмене канадского гражданства, она отражает настроение в стране, где люди бойкотируют американские товары, отменяют поездки через границу и политизируют спортивные события в ответ на угрозы Трампа.

На прошлой неделе, после того как Канада победила США в финале хоккейного турнира 4 Nations Face-Off, Трюдо написал в соцсетях: "Вы не заберете нашу страну - и вы не заберете нашу игру".

Ясмин Абу-Лабан, профессор политологии Альбертского университета, отметила, что позиция администрации Трампа является особенно шокирующей для канадцев, поскольку Канада и США имеют много общих связей.

"Это как если бы твой лучший друг вдруг повернулся против тебя и пытался забрать твой дом и банковский счет", - сказала она.

Однако Абу-Лабан также подчеркнула, что "отмена гражданства должна рассматриваться как серьезный вопрос", отметив, что в последнее время в Канаде этот вопрос обсуждается в основном в отношении иммигрантов, совершивших мошенничество или преступления.

Маск, натурализованный гражданин США, имеет канадское гражданство через свою мать, Мэй Маск, которая родом из Саскачевана.

Он жил в Канаде три года с 1989 года и учился в университете Квинс в Онтарио, прежде чем перевестись в университет Пенсильвании.

Гидеон Кристиан, профессор искусственного интеллекта и права в Альбертском университете, отметил, что отмена гражданства Маска должна происходить согласно юридическим процедурам, установленным для всех канадцев. Ирена Бломраад, эксперт по гражданству и иммиграции в университете Британской Колумбии, подчеркнула, что возможность правительства отменить гражданство ограничена и касается преимущественно случаев мошенничества.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту Украины и заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке.